2500 حقيبة مدرسية من «كهرباء دبي» لدعم الطلبة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الثالثة من مبادرتها الإنسانية ((لأجيالنا القادمة)) الهادفة إلى تجهيز وتوزيع 2500 حقيبة مدرسية لطلبة المدارس من الأسر ذات المحدود وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح الأكاديمي، في إطار مسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع.

وتأتي هذه الدورة بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي، حيث تم توزيع 1700 حقيبة دراسية بمشاركة فاعلة من الشركات التابعة للهيئة وعدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

ويشارك في الدورة الثالثة من مبادرة ((لأجيالنا القادمة)) عدد من شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي الاستراتيجيين بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبلدية دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، إضافة إلى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي وتتضمن ((ماي دبي)) و((ديوا الرقمية)).

وتتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي وعدد من جمعيات النفع العام في الدولة استلام الحقائب المدرسية وتوزيعها، بمشاركة متطوعين من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي.

أهداف

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تدعم مبادرة لأجيالنا القادمة أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تهدف إلى تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل، حيث تعكس الالتزام بدعم المجتمع وتعزيز سعادة الأسر وترابطها، وتوفير أفضل المعايير التعليمية للطلبة ذوي الدخل المحدود، حيث تضع الهيئة العمل المجتمعي على رأس قائمة أولوياتها وتحرص على إعلاء قيم التلاحم المجتمعي وترجمة ثقافة الخير والعطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي إلى أعمال ومبادرات إيجابية.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: تعكس مبادرة لأجيالنا القادمة روح التعاون والتكافل المجتمعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، حيث لا يقتصر دعم الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود وعلى رأسهم الأيتام القصر، على تزويدهم بالاحتياجات الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

وأضافت: تأتي هذه المبادرة تجسيداً لقيم الخير والعطاء التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً للتلاحم المجتمعي، حيث تساهم في توفير بيئة تعليمية متكافئة لجميع الطلبة، بما يضمن لهم بداية موفقة للمسيرة التعليمية.

بيئة تعليمية

وأشار المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المشاركة في مبادرة لأجيالنا القادمة ضمن الالتزام بدعم الرؤية الاستراتيجية لدبي وتحقيق أهداف ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) بهدف ترسيخ أسس مجتمع مستدام، ومتماسك، ومتطور.

وأوضح أن هذه المبادرة لا تقتصر على توفير حقائب مدرسية للطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود؛ بل تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية تسهم في تعزيز كفاءاتهم الأكاديمية واندماجهم الاجتماعي، ما يدعم رؤية شاملة تسعى إلى بناء أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها المستقبلية.

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: تأتي مشاركة الدائرة في مبادرة ((لأجيالنا القادمة)) في إطار التزامنا المستمر بدعم وتمكين المورد البشري، وحرصنا على الإسهام في توفير البيئة التعليمية المثلى لأجيال المستقبل، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، ورفد الطلبة بسبل التمكين باعتبارهم قادة الغد.

وقال ابراهام كاه الرئيس التنفيذي لشركة ((ماي دبي)): التعليم هو حجر الزاوية للتقدم والأساس الذي نبني عليه مستقبلنا، وفي ((ماي دبي))، نؤمن بأن كل طفل يستحق فرصة التعلم والنمو والنجاح، وهذا ما يدفعنا للالتزام بدعم مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي الإنسانية لأجيالنا القادمة.