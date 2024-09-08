Monday, 09 September 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زايد بن محمد يعزي في وفاة والد الشهيد سيف المهيري

9/8/2024 7:13:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس عيسى عبيد المهيري، والد الشهيد سيف خميس عيسى عبيد المهيري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

MENAFN08092024000110011019ID1108649800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث