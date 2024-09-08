150 طفلاً يلتحقون بـ«دبي للتوحد» بنظاميه المدرسي والعيادي

أفاد مركز دبي للتوحد، بأن عدد الأفراد الملتحقين في النظامين المدرسي والعيادي في مركز دبي للتوحد، وصل هذا العام إلى نجو 150 طفلاً، بينهم 60 مواطناً، مشيراً إلى مجموعة من الخطط التنفيذية التي يتم إعدادها، تزامناً مع كل عام دراسي جديد، لمجابهة التحديات الاستثنائية التي يواجهها الأطفال الملتحقون بالمركز أثناء الانتقال من العطلة الصيفية إلى البيئة المدرسية المنظمة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار وضع الأسس الضرورية لضمان فترة انتقالية سلسة ومثمرة.

وقالت رزان قنديل منسقة التوعية المجتمعية بمركز دبي للتوحد، إن المركز وضع استراتيجيات مصممة خصيصاً، لضمان فترة انتقالية تتميز بإجراءات أكثر سلاسة، ضمن خطط تنفيذية، تستهدف تعزيز مرونة الخدمات للحصول عليها بطريقة منظمة ومتكاملة.

تواصل

وحول تحديات العودة إلى المدرسة بالنسبة للأهالي، قالت ميرا علي، أم لطفل (فارس - 7 سنوات)، ملتحق بمركز دبي للتوحد: ((من أبرز التحديات التي واجهت طفلتها هي تغير الروتين، باعتباره أحد أصعب الأمور على طفل التوحد، حيث الانتقال المفاجئ من فوضى العطلة الصيفية إلى نظام المدرسة، فتغير روتين النوم واللعب والأكل، إلى نظام مدرسي، يحدد أوقاتاً معينة للعب، وأوقاتاً للوجبات، وأوقاتاً أخرى للجلسات التعليمية، شكّل تحدياً كبيراً لنا، فقمت بمحاولة تغيير روتين الطفل قبل المدرسة بأسبوع.

وقالت فالانتينا فاكارو: ((بصفتي والدة لطفل مصاب بالتوحد (علي – 9 سنوات)، فإن أحد التحديات الأساسية، هو ضمان أن يكون الانتقال إلى المدرسة سلساً قدر الإمكان، حيث إن عملية تغيير الروتين لطفل التوحد صعبة، وقد تؤدي إلى شعوره بالقلق والتوتر، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً إضافيين لمساعدته على التكيف مع الجداول والبيئات الجديدة)).

وقالت شيلوف سايمون، والدة الطفلة مالايكا (9 سنوات): ((أواجه حالياً تحديين رئيسين خلال هذه الفترة الانتقالية، التحدي الأول الذي أواجه حالياً، يتعلق بتغير نظام النوم، ويجب عليّ حالياً تعديل ذلك مع بدء المدرسة، وبالنسبة لطفلتي، فإن ذلك يعد أمراً صعباً، حتى لو بدأت في إجراء التعديلات قبل أسابيع، نظراً لأن النوم مرتبط بالمزاج والتركيز، فمن المهم للغاية التحكم فيه، ويزداد الأمر سوءاً في حال كان الطفل لا يحب الذهاب إلى مدرسته)).

مساعدة

وحول تحضيرات المركز خلال هذه الفترة، قال نيكولاس أورلاند رئيس برنامج التوحد في مركز دبي للتوحد: ((طور مركز دبي للتوحد سلسلة من الموارد المصممة لمساعدة الأسر في هذا الانتقال، والتي تتضمن خططاً مخصصة للعودة إلى المدرسة، وجداول مرئية، وأدوات حسية، يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر والقلق الذي يعاني منه الأطفال ذوو التوحد غالباً خلال هذه الفترة)).

وأكد أورلاند أهمية الدعم الفردي لكل طفل، حيث قال: ((لدى كل طفل من ذوي التوحد مجموعة فريدة من القوى والضعف، والمهارات والتحديات، بعبارة أخرى، لا يوجد طفل من ذوي التوحد يشبه الآخر تماماً، إذ تختلف احتياجات كل منهم على نطاق واسع)).