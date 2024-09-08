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وزير الخارجية المصري يزور جامع الشيخ زايد الكبير

9/8/2024 7:13:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته للدولة.

جولة

وتجول والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.

واطلع والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية، التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب ((جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام)).

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