12 متسابقة في اليوم الثاني لمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن

استمر التنافس في اليوم الثاني لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للدورة ((8)) التي تقام على مسرح الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بمشاركة ((12)) متسابقة، تنافس أمام لجنة التحكيم، منهن 6 متسابقات في الفترة الصباحية هن أسماء بنت عبد الرزاق شلبي من تونس وتحفظ برواية قالون، ومريم حبيب من نيجيريا، فاتي حسن راشد من كينيا، سمية حداد من فرنسا، سلوى سلسبيلة من إندونيسيا، وخديجة أحمد من الكاميرون، فيما شاركت 6 متسابقات في الفترة المسائية هن كل من، عائشة بلال جاخورة من جنوب أفريقيا، آلاء كوشة من سوريا، علا بحيري من إيطاليا، فردوسة خليل جامع من إثيوبيا، رابعة مطر يوان من جمهورية القمر المتحدة، ومريم كيا من ساحل العاج، وجميعهن يحفظن برواية حفص عن عاصم.

وتشارك اليوم (الاثنين) ثالث أيام المسابقة ((12)) متسابقة، هن منية أحمد الصغير حسن القاضي من ليبيا وتحفظ برواية قالون، فيما تتسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم: فاطمة بنت جالو من السنغال، آدم حواء بلدي من غينيا كوناكري، ضي بنت محمد بن ناصر الحبسية من سلطنة عمان، صفية محمد طاهر من السويد، وفاطمة ساني من غامبيا، ومريم بشير جالو من سيراليون، أفنان رشاد علي سالم من اليمن، عرفة أول من إيرلندا، سعدين بانو من الهند، فاطمة براسوت سينج من تايلاند، وأم كلثوم باه من غينيا بيساو.

وقالت المتسابقة أسماء بنت عبد الرزاق شلبي ممثلة تونس: بدأت حفظ القرآن الكريم بعمر السادسة وختمته في التاسعة عشرة، لأن فترة حفظي تخللتها انقطاعات، لكني بعدما حصلت على شهادة التعليم الثانوي تفرغت للحفظ. شاركت في مسابقة دولية سنة 2023م، وهذه المسابقة التي أشارك فيها الآن هي ثاني مسابقة دولية لي.

أما المتسابقة سمية حداد ممثلة فرنسا، وذات الأصول المغربية، فقد ولدت في فرنسا، وهي طالبة في السنة الأولى من التعليم الثانوي، وبدأت حفظ القرآن الكريم في سن السابعة، وختمته في سنة واحدة، لأنها كانت تحب القرآن الكريم، وختم أخوها الأكبر حفظه في تلك الفترة، فأحبت منافسته في ذلك، وفعل ما فعله من حفظ القرآن الكريم بسرعة. وقالت: هذه أول مسابقة قرآنية أشارك فيها وشجعني على ذلك حبي لهذا البلد، وحبي للقاء حافظات لكتاب الله من دول مختلفة ومراجعة القرآن معهن.

وذكرت الحافظة أسماء دوكوري ممثلة مالي، والتي بدأت حفظ القرآن الكريم في التاسعة وختمته في سن السادسة عشرة، أنها طالبة في السنة الثانية بكلية القرآن، شاركت في مسابقات محلية كثيرة في بلدها، وكانت تحصل فيها على مراكز متقدمة.