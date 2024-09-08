محمد بن راشد: المترو يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع مترو دبي يمثل ثقافة الإمارة القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد، وإيجاد أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم.

وبمناسبة مرور 15 عاماً على تشغيل المترو، والذي يصادف اليوم، قال سموه، إن المترو خلال 15 عاماً 2.4 مليار راكب في 4.3 ملايين رحلة، ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته 99.7 %، مشيراً إلى أن الهدف جعلها 100 %، مؤكداً أن الالتزام بالمواعيد ثقافة، وفضيلة، وقيمة حضارية نبيلة. وأعرب سموه عن تقديره وشكره لجميع العاملين في المترو لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، أن المترو كان مشروعاً استثنائياً، فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة، وسجل أرقاماً قياسية عالمية.

وقال إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي وبدأت بـ20 ألف راكب يومياً، ليرتفع حالياً إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق، إن المترو سجل نجاحات متوالية فمنذ افتتاحه وحتى سبتمبر الجاري زاد طول خطوطه من 52 كيلومتراً إلى 90، وارتفع عدد المحطات من 10 إلى 53، وكذلك عدد القطارات المشغلة من 79 قطاراً إلى 129 قطاراً.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نوفمبر 2023، مسار الخط الأزرق للمترو بطول 30 كيلومتراً، و14 محطة.

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