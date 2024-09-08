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أدافع مجددا عن اللغة العربية

9/8/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مازلت‭ ‬واقفا‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬منافحا‭ ‬عنها،‭ ‬وداعيا‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬وسائل‭ ‬تدريسها‭ ‬للناشئة،‭ ‬مع‭ ‬إدراك‭ ‬أن‭ ‬تحصيل‭ ‬عيالنا‭ ‬منها‭ ‬مخجل‭ ‬ومؤسف‭ ‬ويكسف،‭ (‬سأطالب،‭ ‬ربما‭ ‬للمرة‭ ‬العاشرة‭ ‬بترقية‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬العامية‭ ‬إلى‭ ‬الفصحى،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬متداولة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البلدان‭ ‬الناطقة‭ ‬بالعربية،‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬أصحاب‭ ‬قاموس‭ ‬أكسفورد‭ ‬سنويا،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الكلمات‭ ‬‮«‬يكسف‮»‬‭ ‬و‮«‬يبهدل‮»‬‭ ‬و‮«‬يشرشح‮»‬‭ ‬و‮«‬يصيع‮»‬‭ ‬ومشتقاتها‭). ‬ويعزى‭ ‬ضعف‭ ‬الحصيلة‭ ‬ذاك‭ ‬إلى‭ ‬بؤس‭ ‬مناهج‭ ‬تدريس‭ ‬العربية‭. ‬

تحتم‭ ‬طبيعة‭ ‬عملي‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬أعمل‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ (‬التلفزيون‭)‬،‭ ‬واللغة‭ ‬هي‭ ‬العنصر‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الإعلام،‭ ‬تليها‭ ‬مرتبة‭ ‬الصورة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات،‭ ‬وقل‭ ‬لي‭ ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬عندما‭ ‬يأتيك‭ ‬طلب‭ ‬توظيف‭ ‬من‭ ‬واحدة‭ ‬اسمها‭ ‬هدى‭ ‬أو‭ ‬ندى‭ ‬وتكون‭ ‬قد‭ ‬كتبت‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬هدي‮»‬‭/ ‬‮«‬ندي‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬مصطفي‭ (‬وهو‭ ‬مصطفى‭) ‬أو‭ ‬يكتب‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬أنه‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬وظيفتن‭. ‬يعني‭ ‬‮«‬وظيفةٍ‮»‬‭ (‬قال‭ ‬نائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬السوداني‭ ‬إن‭ ‬تلميذا‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬العشرة‭ ‬المبشرين‭ ‬بالجنة‭ ‬فذكر‭ ‬الرسول‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬ثم‭ ‬أبا‭ ‬لهب‭). ‬أجيال‭ ‬كاملة‭ ‬لا‭ ‬تميز‭ ‬بين‭ ‬الياء‭ ‬والألف‭ ‬المقصورة،‭ ‬ولا‭ ‬التاء‭ ‬المربوطة‭ ‬والمفتوحة،‭ ‬أما‭ ‬الهمزات‭ ‬فـ«خلّيها‭ ‬على‭ ‬الله‮»‬‭. ‬أستاذ‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬استنكر‭ ‬أنني‭ ‬كتبت‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬ظبي‮»‬‭ ‬بالظاء،‭ ‬وليس‭ ‬بالضاد،‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬إقناعه‭ ‬بأن‭ ‬طريقة‭ ‬نطقه‭ ‬للحرفين‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬مرجعية‮»‬‭ ‬لغوية‭.‬

لا‭ ‬أعرف‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬الطرق‭ ‬المثلى‭ ‬لتدريس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬ولكنني‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬لتدريس‭ ‬الانجليزية،‭ ‬وفي‭ ‬تقديري‭ ‬فإن‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬المواد‭ ‬متداخلة‭ ‬وبينها‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة،‭ ‬وقبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬سنة‭ ‬توصل‭ ‬معلمو‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إلغاء‭ ‬مادة‭ ‬القواعد‭/ ‬النحو‭ ‬كمادة‭ ‬أو‭ ‬حصة‭ ‬مستقلة‭ ‬ومنفصلة،‭ ‬وهكذا،‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬الطالب‭ ‬جرعات‭ ‬خفيفة‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬قراءة‭ ‬وفهم‭ ‬نصوص‭ ‬مكتوبة‭ ‬أو‭ ‬مسموعة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استنباط‭ ‬القاعدة‭ ‬والشواهد‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬نص،‭ ‬وإذا‭ ‬ظلت‭ ‬مناهج‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬عندنا‭ ‬جافة‭ ‬ومملّة‭ ‬كحالها‭ ‬الراهن،‭ ‬فإن‭ ‬اللغة‭ ‬الفصحى‭ ‬ستصبح‭ ‬عما‭ ‬قريب‭ ‬‮«‬تخصصا‮»‬‭ ‬لنخبة‭ ‬النخبة،‭ ‬والنخب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجتمعات‭ ‬أقلية‭ ‬هزيلة‭ ‬العدد،‭ ‬ويزيد‭ ‬الأمر‭ ‬ضغثا‭ ‬على‭ ‬أبالة‭ (‬وهذه‭ ‬العبارة‭ ‬ليست‭ ‬بالأوردو،‭ ‬وتعني‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬تحول‭ ‬من‭ ‬سيئ‭ ‬إلى‭ ‬أزفت‭) ‬أن‭ ‬التلفزيون‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬أدوات‭ ‬الإعلام‭ ‬رواجا،‭ ‬لأنه‭ ‬يشدّ‭ ‬الأميين‭ ‬والمتعلمين،‭ ‬وقع‭ ‬تحت‭ ‬سطوة‭ ‬مجاميع‭ ‬من‭ ‬الأميين‭ ‬لغويا‭ ‬ومعرفيا،‭ ‬فهدموا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بناه‭ ‬الصحفيون‭ ‬العرب‭ ‬الرواد‭ -‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬والإذاعات‭ ‬خاصة‭- ‬على‭ ‬مدى‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬عندما‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬استنباط‭ ‬لغة‭ ‬فصيحة‭ ‬وبسيطة‭ ‬لا‭ ‬تنطّع‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬تقعُّر‭.‬

وكشخص‭ ‬أمضى‭ ‬معظم‭ ‬سنوات‭ ‬عمره‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭/ ‬الإعلام،‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬يثق‭ ‬العوام‭ ‬بمعظم‭ ‬ما‭ ‬يأتيهم‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أسعى‭ ‬خلالها‭ ‬لتحسين‭ ‬إلمامي‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬كنت‭ ‬ألجأ‭ ‬إلى‭ ‬إذاعة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ (‬هنا‭ ‬لندن‭) ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬نطق‭ ‬واستخدام‭ ‬بعض‭ ‬المفردات،‭ ‬وخلال‭ ‬سنواتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬نحبها،‭ ‬فإن‭ ‬تلك‭ ‬الإذاعة،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المحتوى،‭ ‬كانت‭ ‬تفتك‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬آناء‭ ‬الليل‭ ‬وأطراف‭ ‬النهار،‭ ‬حتى‭ ‬صرت‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬التحصيل‭ ‬اللغوي‭ ‬بات‭ ‬شرطا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬فيها،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬حال‭ ‬أداة‭ ‬إعلامية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وإرث‭ ‬تراكمي‭ ‬ضخم،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بإذاعات‭ ‬وتلفزيونات‭ ‬سلق‭ ‬البيض‭ ‬التي‭ ‬تسلل‭ ‬إليها‭ ‬جهلة‭ ‬عصاميون‭ ‬كل‭ ‬رأسمالهم‭ ‬وسامة‭ ‬مصطنعة‭ ‬ويقدمون‭ ‬برامجهم‭ ‬بلغة‭ ‬المقاهي‭ ‬والأرصفة،‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ ‬كثيرين‭ ‬يعرفون‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬نظام‭ ‬التصحيح‭ ‬في‭ ‬الكمبيوترات‭ ‬يتسم‭ ‬بالغباء‭ ‬عند‭ ‬معالجة‭ ‬النصوص‭ ‬العربية،‭ ‬فيضع‭ ‬لك‭ ‬خطوطا‭ ‬حمراء‭ ‬تحت‭ ‬كلمات‭ ‬مكتوبة‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الخاص‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬لا‭ ‬يصحح‭ ‬الخطأ‭ ‬الإملائي‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬النحوي‭ ‬أيضا،‭ ‬وما‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬أعدّوا‭ ‬نظام‭ ‬التصحيح‭ ‬العربي‭ ‬كانوا‭ ‬قليلي‭ ‬الزاد‭ ‬والعتاد‭ ‬اللغوي‭.‬

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