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احترام الخصم

9/8/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} بعد‭ ‬ان‭ ‬ذهبت‭ ‬السكرة‭ ‬تأتي‭ ‬الفكرة؛‭ ‬فرحة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ (‬الكنغر‭) ‬الاسترالي‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لاعبونا‭ ‬قد‭ ‬وضعوها‭ ‬وراء‭ ‬ظهورهم؛‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬أتمّ‭ ‬الجهوزية‭ ‬لملاقاة‭ (‬الساموراي‭ ‬الازرق‭) ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وبين‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬الأرض‭ ‬مع‭ ‬أصحابها‭ ‬لانتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالعلامة‭ ‬كاملة‭ (‬6‭) ‬نقاط‭.‬


} ‭ ‬وبمثل‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الحلول‭ ‬ناجعة‭ ‬المرة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا؛‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬الذي‭ ‬يسبقنا‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي؛‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يُخيفنا‭ ‬فوزه‭ (‬الكاسح‭) ‬على‭ ‬الصين؛‭ ‬لأن‭ ‬لكل‭ ‬لقاء‭ ‬ظروفه،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬الخصم‭ ‬قوي‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يُقابل‭ ‬بالاحترام،‭ ‬وبالحذر‭ ‬وليس‭ ‬الخوف؛‭ ‬فلا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭!‬


} إن‭ ‬الخصم‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬القارة؛‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬فقط؛‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬فريقنا‭ ‬يملك‭ ‬مجموعة‭ ‬النجوم‭ ‬التي‭ ‬أرهقت‭ (‬الكنغر‭)‬،‭ ‬ويُمكنها‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬الامر‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ (‬الساموراي‭) ‬غدا،‭ ‬بأن‭ ‬تستثمر‭ ‬خبراتها‭ ‬وعامل‭ ‬الطقس‭ ‬لإرهاق‭ ‬اليابانيين؛‭ ‬لأن‭ ‬الإرهاق‭ ‬نتساوى‭ ‬فيه‭ ‬معا؛‭ ‬فكلنا‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بعيدة‭ ‬بعد‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬لطول‭ ‬مسافة‭ ‬السفر‭.‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الطقس‭ ‬سيكون‭ ‬عاملا‭ ‬حاسما؛‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬الأداء‭ ‬وإيقاف‭ ‬مواقع‭ ‬القوة‭ ‬لدى‭ ‬اليابانيين‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الهجومي‭ ‬هما‭ ‬الاهم؛‭ ‬فهم‭ ‬يمتازون‭ ‬بالسرعة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وبحثهم‭ ‬دوما‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أخطاء‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء؛‭ ‬لاستثمارها‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الخطط‭ ‬التكتيكية‭ ‬الهجومية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬الحذر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬الدفاعية‭!‬


} نُراهن‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬واقعية‭ ‬للمدرب‭ (‬دراغان‭) ‬للفريق‭ ‬الياباني‭ ‬وتوظيف‭ ‬لاعبيه‭ ‬بحسب‭ ‬امكاناتهم‭ ‬لكسر‭ ‬أي‭ (‬موج‭) ‬هجومي‭ ‬ياباني‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط،‭ ‬وألا‭ (‬يغرّه‭) ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬ارضنا‭ ‬لتحول‭ ‬هجومي‭ ‬غير‭ ‬محسوب‭ ‬العواقب؛‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يشابه‭ (‬تكتيك‭) ‬الغد‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الامر‭ ‬امام‭ (‬الكنغر‭)‬؛‭ ‬لأن‭ ‬الفارق‭ ‬كبير‭ ‬بينهما؛‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬اللعب‭.‬


} مسألة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬مهمة‭ ‬ليكون‭ ‬ذلك‭ ‬حافزا‭ ‬للاعبين‭ ‬ليؤدوا‭ ‬بحماسة‭ ‬وقتالية‭ ‬وروح‭ ‬عالية؛‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬غريبا‭ ‬كالعادة؛‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المبادرات‭ ‬الجماهيرية‭ ‬بالحضور‭ ‬قائمة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬دول‭ ‬الجوار؛‭ ‬فالكويت‭ ‬مثلا‭ ‬اعلنت‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬المطروحة‭ ‬للبيع‭ ‬الكترونيّا‭! ‬

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