((فارس العالم)).. وأفراح البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬‮«‬فارس‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬بفوز‭ ‬سموه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‮«‬فارس‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬مستحق‭ ‬ناله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار،‭ ‬وعشق‭ ‬التحدي‭ ‬والتميز،‭ ‬وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬يؤكد‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭ ‬خفاقا‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

وكذلك‭ ‬حققت‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجلها‭ ‬الحافل،‭ ‬بفوز‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬17،‭ ‬وجميعنا‭ ‬تابع‭ ‬حجم‭ ‬الفرحة‭ ‬والسعادة‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬البلاد،‭ ‬والجماهير‭ ‬الرياضية،‭ ‬لتتوالى‭ ‬البطولات‭ ‬وحصد‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.. ‬وكل‭ ‬التوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭.‬

الانتصارات‭ ‬البحرينية‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومن‭ ‬قبلها‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين،‭ ‬شكلت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والفرحة‭ ‬العامة‭ ‬لأبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬يتشاركون‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناسبات،‭ ‬ويصطفون‭ ‬خلف‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ويتحدون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭.‬

هذه‭ ‬ظاهر‭ ‬مجتمعية‭ ‬إيجابية،‭ ‬يجب‭ ‬استثمارها‭ ‬والبناء‭ ‬عليها،‭ ‬فالروح‭ ‬الوطنية‭ ‬وحب‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬تزايد،‭ ‬وقيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬في‭ ‬تصاعد،‭ ‬وهي‭ ‬ثمرة‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ونتاج‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬واهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقد‭ ‬استطاع‭ ‬‮«‬فارس‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬و«فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الرياضي،‭ ‬أن‭ ‬يعلي‭ ‬من‭ ‬شأنها،‭ ‬ويجعل‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يجتمع‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكروي‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا‭ ‬هو‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتهنئة‭ ‬جلالته‭ ‬للمنتخب‭.. ‬وأجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬ “ فارس‭ ‬العالم ” ‭ ‬هي‭ ‬الصورة‭ ‬الرائعة‭ ‬لحظة‭ ‬زيارة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬لدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬التي‭ ‬وثقت‭ ‬التلاحم‭ ‬الأخوي‭ ‬الحميم‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬جميعا‭.. ‬وأجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬هي‭ ‬الفرحة‭ ‬العارمة‭ ‬للجماهير‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬محافظات‭ ‬ومدن‭ ‬وقرى‭ ‬البلاد‭.‬

شكرا‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬رسم‭ ‬الفرحة‭ ‬والسعادة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬وألف‭ ‬مبروك‭ ‬على‭ ‬توالي‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬البطولات‭.. ‬وكل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬والمشاركات‭ ‬المقبلة‭.‬