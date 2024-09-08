((فارس العالم)).. وأفراح البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تتواصل أفراح مملكة البحرين بشكل كبير ومتميز، في كافة المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
الإنجاز الرياضي الدولي الذي حققه «فارس العالم» سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بفوز سموه بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية، يضاف إلى سجل الإنجازات العالمية المشرفة لمملكة البحرين.
«فارس العالم» لقب مستحق ناله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عن جدارة بكل عزيمة وإصرار، وعشق التحدي والتميز، وهذا الفوز ببطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، يؤكد ريادة مملكة البحرين في رياضة القدرة، ورفع اسم المملكة عاليا خفاقا في سماء المسابقات الرياضية الدولية.
وكذلك حققت الرياضة البحرينية إنجازا جديدا يضاف إلى سجلها الحافل، بفوز منتخب البحرين لكرة السلة للرجال بلقب البطولة الخليجية 17، وجميعنا تابع حجم الفرحة والسعادة التي عمت البلاد، والجماهير الرياضية، لتتوالى البطولات وحصد المراكز المتقدمة.
كما حقق منتخب البحرين لكرة القدم فوزا مستحقا على منتخب استراليا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.. وكل التوفيق للمنتخب الكروي في مباراته غدا الثلاثاء أمام المنتخب الياباني.
الانتصارات البحرينية الرياضية، ومن قبلها العفو الملكي السامي الشامل على عدد من المحكومين، شكلت صورة من اللحمة الوطنية والفرحة العامة لأبناء هذا الوطن، وأكدت أن أهل البحرين يتشاركون دائما في كل المناسبات، ويصطفون خلف القيادة الحكيمة، ويتحدون من أجل رفعة مكانة مملكة البحرين في كل المحافل.
هذه ظاهر مجتمعية إيجابية، يجب استثمارها والبناء عليها، فالروح الوطنية وحب الوطن في تزايد، وقيم الولاء والانتماء في تصاعد، وهي ثمرة الرؤية الملكية السامية، ونتاج جهود مخلصة ومتابعة حثيثة واهتمام بالغ من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقد استطاع «فارس العالم» و«فريق البحرين» الرياضي، أن يعلي من شأنها، ويجعل الشعب البحريني يجتمع على كلمة واحدة، وهي مملكة البحرين.
أجمل ما في فوز المنتخب الكروي على منتخب استراليا هو الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، وتهنئة جلالته للمنتخب.. وأجمل ما في فوز “ فارس العالم ” هي الصورة الرائعة لحظة زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد، التي وثقت التلاحم الأخوي الحميم للأسرة البحرينية جميعا.. وأجمل ما في فوز المنتخب لكرة السلة هي الفرحة العارمة للجماهير الرياضية في كافة محافظات ومدن وقرى البلاد.
شكرا لجميع من رسم الفرحة والسعادة لمملكة البحرين.. وألف مبروك على توالي الانتصارات وتحقيق البطولات.. وكل التوفيق والنجاح في المنافسات والمشاركات المقبلة.
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