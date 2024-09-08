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روسيا.. ابتكار طائرة مسيّرة مدمجة ذات ((رؤية حاسوبية)) لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ

9/8/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ابتكر‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الكهروتقنية‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬مدمجة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬الرؤية‭ ‬الحاسوبية‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬المبتكرون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيّرة‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأشياء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬محددة،‭ ‬مثل‭ ‬لون‭ ‬سترة‭ ‬الشخص‭ ‬المفقود‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬

ويقول‭ ‬ألكسندر‭ ‬باوتين‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬المشروع‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬ابتكارنا‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأتمتة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية؛‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬ليس‭ ‬ابتكار‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬ابتكار‭ ‬شريحة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬أساسية‭ ‬ثابتة‭ ‬يمكن‭ ‬إضافة‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لها؛‭ ‬فمثلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المهمة‭ ‬تتضمن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬مفقود‭ ‬يرتدي‭ ‬سترة‭ ‬حمراء‭ ‬سنضيف‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأساسية،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بتقليص‭ ‬نطاق‭ ‬البحث‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬تستخدم‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬ودراسة‭ ‬المنطقة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬المشغل‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهد‭ ‬ووقت‭ ‬طويل‭ ‬لمشاهدة‭ ‬جميع‭ ‬تسجيلات‭ ‬الفيديو‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الأشياء‭ ‬المطلوبة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الكهروتقنية‭ ‬بمساعدة‭ ‬الطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬3 D ‭ ‬ابتكروا‭ ‬أول‭ ‬نموذج‭ ‬لطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬مدمجة‭ ‬يمكنها‭ ‬بمساعدة‭ ‬كاميرات‭ ‬الفيديو‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬بأقل‭ ‬خطأ‭ ‬محتمل‭.‬

ووفقا‭ ‬لباوتين،‭ ‬سيكون‭ ‬بالإمكان‭ ‬مستقبلا‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬ذات‭ ‬الرؤية‭ ‬الآلية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬مسح‭ ‬خطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬لتحديد‭ ‬أماكن‭ ‬العطل،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬وحماية‭ ‬منطقة‭ ‬معينة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ابتكار‭ ‬منظومة‭ ‬تحكم‭ ‬أوتوماتيكية‭ ‬لسرب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭.‬

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