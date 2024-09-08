روسيا.. ابتكار طائرة مسيّرة مدمجة ذات ((رؤية حاسوبية)) لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ابتكر علماء جامعة بطرسبورغ الكهروتقنية طائرة مسيّرة مدمجة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باستخدام «الرؤية الحاسوبية».
ويشير المبتكرون إلى أنه بإمكان هذه الطائرة المسيّرة اكتشاف الأشياء بناء على معايير محددة، مثل لون سترة الشخص المفقود وغير ذلك.
ويقول ألكسندر باوتين المشرف على المشروع: «يهدف ابتكارنا إلى رفع مستوى الأتمتة في عمليات البحث والإنقاذ في جميع الظروف المناخية؛ أي أن الهدف ليس ابتكار طائرة مسيرة فقط، بل ابتكار شريحة تحتوي على برامج أساسية ثابتة يمكن إضافة معايير جديدة لها؛ فمثلا إذا كانت المهمة تتضمن البحث عن شخص مفقود يرتدي سترة حمراء سنضيف اللون الأحمر إلى المعايير الأساسية، ما يسمح بتقليص نطاق البحث».
يذكر أن الطائرات المسيرة تستخدم حاليا على نطاق واسع في عمليات البحث ودراسة المنطقة المطلوبة، بيد أن المشغل يحتاج إلى بذل جهد ووقت طويل لمشاهدة جميع تسجيلات الفيديو لاكتشاف الأشياء المطلوبة. لذلك فإن علماء جامعة بطرسبورغ الكهروتقنية بمساعدة الطباعة ثلاثية الأبعاد 3 D ابتكروا أول نموذج لطائرة مسيرة مدمجة يمكنها بمساعدة كاميرات الفيديو التعرف على الأشياء بأقل خطأ محتمل.
ووفقا لباوتين، سيكون بالإمكان مستقبلا استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة ذات الرؤية الآلية ليس فقط في مجال البحث والإنقاذ، بل في مسح خطوط الكهرباء لتحديد أماكن العطل، وكذلك في مراقبة وحماية منطقة معينة. ومن المقرر ابتكار منظومة تحكم أوتوماتيكية لسرب من هذه الطائرات المسيّرة.
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