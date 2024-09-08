دخول أول سيارة عراقية إلى الكويت بعد انقطاع أكثر من 33 سنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي دخول أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت بعد انقطاع دام أكثر من 33 عاما.
وأضاف الصافي، عبر حسابه في منصة «إكس»، أن «السيارة تعود إلى مواطنة عراقية قدمت لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين»، ومن المقرر إقامة مباراة فريقي البلدين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030 بتاريخ 10 سبتمبر.
وشكر السفير العراقي دولة الكويت في نهاية التغريدة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع وصول أول سيارة عراقية إلى الأراضي الكويتية منذ أكثر من 30 عاما على تحرير البلاد من الغزو العراقي لها في أغسطس 1990 الذي استمر قرابة 7 أشهر.
وقال حساب كويتي: «أهلا وسهلا بكم بين أهلكم أهل الصداقة والسلام».
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