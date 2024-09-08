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دخول أول سيارة عراقية إلى الكويت بعد انقطاع أكثر من 33 سنة

9/8/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬المنهل‭ ‬الصافي‭ ‬دخول‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬عراقية‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬عاما‭.‬

وأضاف‭ ‬الصافي،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السيارة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مواطنة‭ ‬عراقية‭ ‬قدمت‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬الشقيقين‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭.‬

وشكر‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬التغريدة‭.‬

وتداول‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬مقطع‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬عراقية‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الكويتية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬1990‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬7‭ ‬أشهر‭. ‬

وقال‭ ‬حساب‭ ‬كويتي‭: ‬‮«‬أهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬بكم‭ ‬بين‭ ‬أهلكم‭ ‬أهل‭ ‬الصداقة‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

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