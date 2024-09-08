سـجـون بـريـطـانـيـة تـفرض مصادرة ملابس السجناء قبل احتجازهم لمكافحة انتشار الحشيش الصناعي بينهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت سجون في بريطانيا الطلب من السجناء الجدد تسليم جميع ملابسهم على الفور ليتم غسلها من قبل موظفي السجون قبل احتجازهم، وذلك بعدما كشفت تقارير عن زيادة بنسبة 162
% في عدد النزلاء الجدد الذين يثبت تعاطيهم مخدر «سبايس» أو القنب الصناعي؛ حيث يحاول السجناء تهريب هذا المخدر عن طريق نقع ملابسهم فيه، ثم يتم غليه وتحويله إلى ورق يمكنهم تدخينه.
ويعد هذا النوع من المخدرات الأكثر انتشارًا في السجون البريطانية، ويُمكن أن تصل قيمته إلى 100 جنيه إسترليني في سوق السجون السوداء.
وبحسب صحيفة الميرور « Mirror » يقوم سجن « HMP Moorland » الذي يتسع لـ1000 نزيل في جنوب يوركشير بفحص السجناء ونسخ الرسائل في محاولة لمنع تهريب المخدرات.
فيما وجد المفتشون من مجلس المراقبة المستقل أن 173 سجينًا ثبت تعاطيهم المخدرات عبر أجهزة الكشف عن الجسم في العام الماضي، مقارنة بـ66 في العام الذي قبله.
وقال تقرير المجلس إن السجناء الذين يظهر الاختبار حصولهم على نتيجة إيجابية يتم وضعهم في الحبس الانفرادي ويبقون هناك خاضعين للفحوصات اليومية حتى تصبح نتائجهم سلبية.
وأضافت خدمة السجون: «نحن نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع المخدرات». وقد كشف ستيف روبسون وهو مدير سابق لسجن HMP Leeds عن قيام أحد السجناء هناك ببيع قطع من ردائه الذي تم نقعه بالمخدر «سبايس».
علمًا أن هذا النوع من المخدرات يسبب عدة مخاطر صحية قد تؤدي إلى الوفاة، ومن بين أثاره المدمرة على الجسم: تلف الأعصاب والدماغ، والهلوسة، وتلف الجهاز التنفسي، والتشنجات وفقدان الوعي، وغيرها.
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