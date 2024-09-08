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سـجـون بـريـطـانـيـة تـفرض مصادرة ملابس السجناء قبل احتجازهم لمكافحة انتشار الحشيش الصناعي بينهم

9/8/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬سجون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬الجدد‭ ‬تسليم‭ ‬جميع‭ ‬ملابسهم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ليتم‭ ‬غسلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موظفي‭ ‬السجون‭ ‬قبل‭ ‬احتجازهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كشفت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬162 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النزلاء‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬يثبت‭ ‬تعاطيهم‭ ‬مخدر‭ ‬‮«‬سبايس‮»‬‭ ‬أو‭ ‬القنب‭ ‬الصناعي؛‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬السجناء‭ ‬تهريب‭ ‬هذا‭ ‬المخدر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نقع‭ ‬ملابسهم‭ ‬فيه،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬غليه‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬ورق‭ ‬يمكنهم‭ ‬تدخينه‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارًا‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬البريطانية،‭ ‬ويُمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬قيمته‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السجون‭ ‬السوداء‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الميرور‭ ‬‮«‬ Mirror ‮»‬‭ ‬يقوم‭ ‬سجن‭ ‬‮«‬ HMP ‭ ‬ Moorland ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ1000‭ ‬نزيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬يوركشير‭ ‬بفحص‭ ‬السجناء‭ ‬ونسخ‭ ‬الرسائل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمنع‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭.‬

فيما‭ ‬وجد‭ ‬المفتشون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المراقبة‭ ‬المستقل‭ ‬أن‭ ‬173‭ ‬سجينًا‭ ‬ثبت‭ ‬تعاطيهم‭ ‬المخدرات‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ66‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬قبله‭.‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬المجلس‭ ‬إن‭ ‬السجناء‭ ‬الذين‭ ‬يظهر‭ ‬الاختبار‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬يتم‭ ‬وضعهم‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬ويبقون‭ ‬هناك‭ ‬خاضعين‭ ‬للفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬نتائجهم‭ ‬سلبية‭. ‬

وأضافت‭ ‬خدمة‭ ‬السجون‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتبنى‭ ‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬التسامح‭ ‬مطلقًا‭ ‬مع‭ ‬المخدرات‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬كشف‭ ‬ستيف‭ ‬روبسون‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬سابق‭ ‬لسجن‭ ‬ HMP ‭ ‬ Leeds ‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬أحد‭ ‬السجناء‭ ‬هناك‭ ‬ببيع‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬ردائه‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نقعه‭ ‬بالمخدر‭ ‬‮«‬سبايس‮»‬‭.‬

علمًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬يسبب‭ ‬عدة‭ ‬مخاطر‭ ‬صحية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أثاره‭ ‬المدمرة‭ ‬على‭ ‬الجسم‭: ‬تلف‭ ‬الأعصاب‭ ‬والدماغ،‭ ‬والهلوسة،‭ ‬وتلف‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي،‭ ‬والتشنجات‭ ‬وفقدان‭ ‬الوعي،‭ ‬وغيرها‭.‬

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