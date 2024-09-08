((روتاري المنامة)) يعلن الدورة الـ29 لكرة القدم السداسية دعما للمبادرات الخيرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمود بابا
أعلن نادي روتاري المنامة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد (8 سبتمبر 2024) في فندق الخليج لإعلان انطلاق الدورة التاسعة والعشرين السنوية لكرة القدم السداسية، الحدث الأبرز لجمع التبرعات لدعم المبادرات الخيرية للنادي.
ومن المقرر أن تقام الدورة في 4 أكتوبر 2024 في نادي البحرين للرجبي. وستجتمع الفرق وأفراد المجتمع في يوم من المنافسة الودية.
وتعد دورة كرة القدم السداسية جزءًا رئيسياً ضمن جهود نادي روتاري لجمع الأموال لمبادراته الخيرية التي تتعلق بالعديد من المجالات. وستسهم الأموال التي يتم جمعها في دعم المجال التعليمي والفئات الأقل دخلا والشباب البحريني.
وفي مجال التعليم ستسهم المبادرات في ضمان حصول كل فرد على تعليم جيد، وتزويده بفرص التطور.
كما سيتم دعم البحرينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر عبر توفير الإمدادات الغذائية الأساسية، وتحسين مساكنهم، إلى جانب تقديم المساعدة لتحسين الظروف المعيشية لمن هم في أمس الحاجة إليها، إلى جانب تقديم برامج لدعم الشباب البحريني عبر برامج ومبادرات التدريب المهني التي تعزز القدرات البدنية والعقلية وتزودهم بالمهارات اللازمة لمستقبل أكثر إشراقًا وتمكينًا.
وتحدث رئيس نادي روتاري المنامة الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة قائلا: «تستهدف جهودنا في جمع التبرعات دعم احتياجات المجتمع المحلي في مملكة البحرين. نهدف إلى ضمان تقديم التعليم الجيد للجميع، بغض النظر عن إمكانيات الفرد، من خلال مبادرة «التعليم للجميع». وبالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بدعم أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر من خلال توفير الموارد الأساسية مثل الغذاء والمأوى. وعلاوة على ذلك، يظل تمكين الشباب محورًا رئيسيًا، حيث تهدف برامجنا إلى تعزيز التدريب المهني والقدرات العقلية والجسدية للشباب في البحرين. هذه المبادرات تسهم في المساعدة على بناء مجتمع أقوى وأكثر مرونة».
من جانبه، أكد خالد مختار عضو النادي خلال المؤتمر أن تنظيم الفعالية بشكل سنوي بهدف جمع التبرعات لدعم المشاريع المحلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا المهمة والظروف الصعبة التي يمر بها ذوو الدخل المحدود والمعسرون.
وخلال العام الماضي أسهم النادي في تقديم العديد من المشاريع والبرامج الخيرية، من بينها توزيع مضخات الثدي الكهربائية على الأمهات العاملات من خلال المراكز الصحية وتوزيع الحقائب المدرسية من خلال الجمعيات ومشروع توفير تلفزيونات تعمل باللمس لمرضى متلازمة داون، وتوزيع عدد من القسائم لمرضى السرطان الصغار الذين يتلقون تعليمهم أثناء وجودهم في المستشفى.
وخلال السنة نفسها وقع النادي مذكرة تفاهم مع جمعية مرضى السكري والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، حيث تم إعادة افتتاح وحدة مرضى السكري المتنقلة وطرح برنامج التوعية بمرض السكري من النوعين الأول والثاني.
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