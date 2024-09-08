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((روتاري المنامة)) يعلن الدورة الـ29 لكرة القدم السداسية دعما للمبادرات الخيرية

9/8/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‮


‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ (‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬لإعلان‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬السنوية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السداسية،‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الخيرية‭ ‬للنادي‭.‬‮

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للرجبي‭. ‬وستجتمع‭ ‬الفرق‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬الودية‭.‬

وتعد‭ ‬دورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السداسية‭ ‬جزءًا‭ ‬رئيسياً‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‭ ‬لمبادراته‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬وستسهم‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬والفئات‭ ‬الأقل‭ ‬دخلا‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬ستسهم‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬جيد،‭ ‬وتزويده‭ ‬بفرص‭ ‬التطور‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬دعم‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتحسين‭ ‬مساكنهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لتحسين‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬والعقلية‭ ‬وتزودهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬وتمكينًا‭.‬

وتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تستهدف‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬دعم‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬للجميع،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬إمكانيات‭ ‬الفرد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬الغذاء‭ ‬والمأوى‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يظل‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬محورًا‭ ‬رئيسيًا،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬برامجنا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬والقدرات‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‮»‬‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬مختار‭ ‬عضو‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعالية‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬والظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬ذوو‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬والمعسرون‭.‬

وخلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أسهم‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الخيرية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬توزيع‭ ‬مضخات‭ ‬الثدي‭ ‬الكهربائية‭ ‬على‭ ‬الأمهات‭ ‬العاملات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الحقائب‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمعيات‭ ‬ومشروع‭ ‬توفير‭ ‬تلفزيونات‭ ‬تعمل‭ ‬باللمس‭ ‬لمرضى‭ ‬متلازمة‭ ‬داون،‭ ‬وتوزيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القسائم‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬تعليمهم‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

وخلال‭ ‬السنة‭ ‬نفسها‭ ‬وقع‭ ‬النادي‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬وحدة‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬المتنقلة‭ ‬وطرح‭ ‬برنامج‭ ‬التوعية‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوعين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭.‬

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