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الهلال يقيم لقاء ((الرؤية القيادية)) في المحرق

9/8/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬المحرق‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬لقاءً‭ ‬تعريفيا‭ ‬للرؤية‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاحتفالات،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭. ‬وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬البارزين‭ ‬منهم‭ ‬الدكتور‭ ‬ينيبويا‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬كونهي،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬ينيبويا،‭ ‬مانجالور،‭ ‬والدكتور‭ ‬يو‭ ‬تي‭ ‬افتخار‭ ‬فريد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬الذين‭ ‬تمت‭ ‬دعوتهم‭ ‬كضيوف‭ ‬شرف‭ ‬رئيسيين‭.‬

وقد‭ ‬شكل‭ ‬الاجتماع‭ ‬منصة‭ ‬قيمة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬القيادية،‭ ‬واستكشاف‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلية‭. ‬وأعرب‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬الهلال‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ومجموعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬بدر‭ ‬السماء،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لهذا‭ ‬اللقاء‭. ‬وأكد‭ ‬التزام‭ ‬المستشفى‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للحضور‭ ‬الموقر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينظر‭ ‬إليهم‭ ‬باعتبارهم‭ ‬نماذج‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬النجاح،‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الاثر‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬وتطور‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وهنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬ينيبويا‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬كونهي‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬على‭ ‬إنجازاته،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬كبير‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتعينينه‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عمان‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضًا‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬مرام‭ ‬أنور‭ ‬جعفر‭ ‬الصالح‭ -‬مديرة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ -‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬منصور،‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الكريكيت‭ ‬البحريني‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬سارا،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬الدكتور‭ ‬شاراث‭ ‬شاندران،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬عاصف‭ ‬محمد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬الكرام‭ ‬المهتمين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭.‬

أكدت‭ ‬مجموعة‭ ‬الهلال‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

تم‭ ‬تأكيد‭ ‬مهمة‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬وتعزيز‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرؤى‭ ‬التعاونية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مشاركتها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭. ‬

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