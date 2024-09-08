الهلال يقيم لقاء ((الرؤية القيادية)) في المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضاف مستشفى الهلال المحرق السبت الماضي لقاءً تعريفيا للرؤية القيادية في قاعة الاحتفالات، حيث اجتمع عدد من القادة البارزين من القطاع الصحي. وحضر اللقاء مجموعة من الضيوف البارزين منهم الدكتور ينيبويا عبد الله كونهي، رئيس جامعة ينيبويا، مانجالور، والدكتور يو تي افتخار فريد، رئيس مجلس الدولة للرعاية الصحية، الذين تمت دعوتهم كضيوف شرف رئيسيين.
وقد شكل الاجتماع منصة قيمة لمناقشة التطورات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية، وتبادل الرؤى القيادية، واستكشاف استراتيجيات التعاون المستقبلية. وأعرب السيد عبد اللطيف، العضو المنتدب لمجموعة الهلال للرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات بدر السماء، عن شكره وامتنانه لهذا اللقاء. وأكد التزام المستشفى المستمر بتقديم خدمات الرعاية الصحية المبتكرة في المنطقة. كما عبر عن تقديره للحضور الموقر، مشيراً إلى أنه ينظر إليهم باعتبارهم نماذج يحتذى بها في النجاح، وشكرهم على حضورهم ودعمهم الذي كان له بالغ الاثر في النمو وتطور قطاع الرعاية الصحية.
وهنأ الدكتور ينيبويا عبد الله كونهي السيد عبداللطيف على إنجازاته، بما في ذلك إنشاء نظام رعاية صحية كبير يضم أكثر من 4000 موظف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشاد بتعينينه الاخير في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
حضر الاجتماع أيضًا سعادة السيدة مرام أنور جعفر الصالح -مديرة وزارة الخارجية -مملكة البحرين، والسيد محمد منصور، رئيس اتحاد الكريكيت البحريني والرئيس التنفيذي لمجموعة سارا، والرئيس التنفيذي لمستشفى الهلال الدكتور شاراث شاندران، ونائب الرئيس عاصف محمد، إلى جانب فريق التسويق في المستشفى والعديد من الضيوف الكرام المهتمين بالقطاع الصحي.
أكدت مجموعة الهلال للرعاية الصحية من خلال هذا الاجتماع على التزامها بتقديم رعاية صحية تركز على المريض وتعزيز الابتكار في هذا المجال.
تم تأكيد مهمة مستشفى الهلال المستمرة في تقديم الرعاية التي تركز على المريض وتعزيز الريادة في الابتكار في الرعاية الصحية من خلال الرؤى التعاونية التي تمت مشاركتها خلال الاجتماع.
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