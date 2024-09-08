اللقب العالمي يقترب من نوفيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتابع‭ ‬نوفيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬السبت‭ ‬متصدرا‭ ‬للترتيب،‭ ‬فاستفاد‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬أوجييه‭ ‬الذي‭ ‬انقلبت‭ ‬سيارته‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬باورستايج‮»‬‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وصافة‭ ‬ترتيب‭ ‬السباق،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لمنافسه‭ ‬البلجيكي‭ ‬بتعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وبات‭ ‬نوفيل‭ ‬يتقدم‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬بفارق‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬السائق‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخوض‭ ‬كامل‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭ ‬البلجيكي‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬والثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سرنا‭ ‬بحسب‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعناها‭ ‬طيلة‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬أعطى‭ ‬ثماره‭. ‬السيارة‭ ‬عملت‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتوجب‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وحظيت‭ ‬هيونداي‭ ‬بنهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬رائعة،‭ ‬فحلّ‭ ‬الإسباني‭ ‬داني‭ ‬سوردو‭ ‬ثانيا‭ ‬والإستوني‭ ‬اوت‭ ‬تاناك‭ ‬ثالثا‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الوعرة‭ ‬والحصوية‭ ‬ليهيمن‭ ‬الصانع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

ويتقدم‭ ‬فريق‭ ‬هيونداي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬بفارق‭ ‬35‭ ‬نقطة‭.‬



