اللقب العالمي يقترب من نوفيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لمياء (اليونان) -(أ ف ب): فاز السائق البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) برالي أكروبوليس اليوناني، بالجولة العاشرة من أصل 13 في بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» أمس الأحد، ليقترب أكثر من اللقب بعد تعرّض الفرنسي سيباستيان أوجييه لحادث انقلاب سيارته في المرحلة الخاصة الأخيرة.
وتابع نوفيل أمس الأحد من حيث أنهى السبت متصدرا للترتيب، فاستفاد وصيف بطل العالم خمس مرات من خطأ أوجييه الذي انقلبت سيارته الأحد في المرحلة الخاصة الأخيرة «باورستايج» حين كان في وصافة ترتيب السباق، ما سمح لمنافسه البلجيكي بتعزيز صدارته للترتيب العام قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.
وبات نوفيل يتقدم في ترتيب السائقين بفارق 34 نقطة عن السائق الفرنسي الذي ينافس على لقبه العالمي التاسع رغم أنه لا يخوض كامل جولات البطولة.
وقال البلجيكي البالغ 36 عاما بعد فوزه الأول منذ الجولة الافتتاحية في مونتي كارلو والثاني والعشرين في مسيرته، إنه «سرنا بحسب الاستراتيجية التي وضعناها طيلة عطلة نهاية الأسبوع وهذا الأمر أعطى ثماره. السيارة عملت بشكل رائع وبالتالي يتوجب عليّ أن أشكر الفريق».
وحظيت هيونداي بنهاية أسبوع رائعة، فحلّ الإسباني داني سوردو ثانيا والإستوني اوت تاناك ثالثا على الطريق الوعرة والحصوية ليهيمن الصانع الكوري الجنوبي على منصة التتويج.
ويتقدم فريق هيونداي أيضا على تويوتا في ترتيب الصانعين بفارق 35 نقطة.
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