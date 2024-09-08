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أولمبياد باريس تحقق رقما قياسيا في بيع التذاكر

9/8/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬رويترز‭) -‬قال‭ ‬منظمون‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬شهدت‭ ‬بيع‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬خلال‭ ‬ألعاب‭ ‬الأصحاء‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬2012‭.‬

وشهدت‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬للأصحاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بيع‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬تذكرة‭ ‬مقابل‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬لألعاب‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬اليوم‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬حققت‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬ببيع‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬لألعاب‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يُباع‭ ‬سوى‭ ‬8‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬تذكرة‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬للأصحاء‭.‬

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