أولمبياد باريس تحقق رقما قياسيا في بيع التذاكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬للأصحاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بيع‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬تذكرة‭ ‬مقابل‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬لألعاب‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬اليوم‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬حققت‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬ببيع‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬لألعاب‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يُباع‭ ‬سوى‭ ‬8‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬تذكرة‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬للأصحاء‭.‬