أولمبياد باريس تحقق رقما قياسيا في بيع التذاكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(رويترز) -قال منظمون أمس الأحد إن دورة ألعاب باريس 2024 شهدت بيع 12 مليون تذكرة خلال ألعاب الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة متفوقة على الرقم القياسي الذي تحقق في أولمبياد لندن 2012.
وشهدت دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء في باريس بيع نحو 9.5 ملايين تذكرة مقابل 2.5 مليون تذكرة لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهي اليوم.
وفي عام 2012، حققت أولمبياد لندن رقما قياسيا ببيع 2.7 مليون تذكرة لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة لكن لم يُباع سوى 8.2 ملايين تذكرة للألعاب الأولمبية للأصحاء.
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