التحليق ((الثالث))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيويورك - (أ ف ب): تُوّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالميا بلقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد أن تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى 7-5 و7-5.
وسبق لسابالينكا أن فازت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في العامين الأخيرين.
وقالت سابالينكا وصيفة بطلة العام الماضي والتي بلغت نصف النهائي عامي 2022 و2023 «أنا عاجزة عن التعبير. في كثير من الأحيان كنت قريبة من الفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأخيرا حصلت عليه». وتابعت «لا تستسلمي أبدا لتحقيق حلمك. اعملي بجد. أنا فخورة بنفسي للغاية».
وأضافت سابالينكا «شكرا جزيلا لكل هذا الدعم خلال هذين الأسبوعين المذهلين».
تابع اللقاء حشد جماهيري غفير بلغ 23 ألفا تقدمه الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباق 100 م نواه لايلز، ونجم كرة السلّة الأمريكية ستيفن كوري وبطل العالم السابق في الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون.
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