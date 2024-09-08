التحليق ((الثالث))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسبق‭ ‬لسابالينكا‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭.‬

وقالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬التعبير‭. ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬كنت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وأخيرا‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستسلمي‭ ‬أبدا‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلمك‭. ‬اعملي‭ ‬بجد‭. ‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬بنفسي‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬سابالينكا‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬لكل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬خلال‭ ‬هذين‭ ‬الأسبوعين‭ ‬المذهلين‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬اللقاء‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬غفير‭ ‬بلغ‭ ‬23‭ ‬ألفا‭ ‬تقدمه‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬نواه‭ ‬لايلز،‭ ‬ونجم‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭.‬