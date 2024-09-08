((فارس العالم)) ناصر بن حمد يتوشح بذهبية بطولة العالم للقدرة 2024 وجائزة أفضل حالة جواد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
توشح فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالميدالية الذهبية رسميا في حفل تتويج سموه بطلا لبطولة العالم لسباق القدرة 2024 لمسافة 160 كم التي أقيمت في مونبازير بفرنسا.
وشهد حفل التتويج حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وساد حفل التتويج أجواء السعادة والفرح على سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبعثة الفريق الملكي وسط حضور جماهيري كبير وقف لتقديم التحية إلى سموه بمناسبة فوزه بلقب العالم لسباق القدرة.
وحاز الجواد أفيريست لا ماجوري على جائزة أفضل حالة جواد، لتضاف هذه الجائزة إلى لقب بطولة العالم لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وحافظ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على لقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي بعد أن كان بطلا للعالم في النسخة الماضية التي أقيمت في قرية بوذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وكان سموه قد أنهى سباق بطولة العالم في مونبازير بزمن قدره (8 ساعات و32 دقيقة)، حيث تفوق على فارس الإمارات سعيد أحمد الحربي الذي احتل المركز الثاني، والمركز الثالث من نصيب الفرنسية ميلودي تيوليسات، فيما أنهى فارس الفريق الملكي جعفر ميرزا السباق في المركز 14.
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