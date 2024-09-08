((فارس العالم)) ناصر بن حمد يتوشح بذهبية بطولة العالم للقدرة 2024 وجائزة أفضل حالة جواد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وأنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬

وساد‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬أجواء‭ ‬السعادة‭ ‬والفرح‭ ‬على‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬وقف‭ ‬لتقديم‭ ‬التحية‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬العالم‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭.‬

وحاز‭ ‬الجواد‭ ‬أفيريست‭ ‬لا‭ ‬ماجوري‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد،‭ ‬لتضاف‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وحافظ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بوذيب‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وكان‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬سباق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬8‭ ‬ساعات‭ ‬و32‭ ‬دقيقة‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬فارس‭ ‬الإمارات‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬الحربي‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفرنسية‭ ‬ميلودي‭ ‬تيوليسات،‭ ‬فيما‭ ‬أنهى‭ ‬فارس‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬جعفر‭ ‬ميرزا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬14‭.‬