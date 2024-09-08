مقتل ثلاثة إسرائيليين بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القدس المحتلة - الوكالات: قتل ثلاثة إسرائيليين أمس في هجوم بإطلاق النار قرب معبر الكرامة (اللنبي) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، بحسب ما اعلنت أجهزة الإسعاف وقوات الأمن الإسرائيلية.
وقالت خدمة الإسعاف نجمة داود الحمراء «وجدنا ثلاثة رجال فاقدي الوعي ... مصابين بطلقات نارية»، قبل أن تعلن وفاتهم، بعد فشل محاولات إنعاشهم.
في المقابل، أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيليان مقتل المهاجم من دون تحديد هويته.
لكن الجيش قال إنه المهاجم وصل إلى منطقة الجسر الواقع في غور الأردن في شاحنة «آتية من الأردن».
وأضاف أن السائق «خرج من الشاحنة وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر».
وقال الجيش إن القتلى الثلاثة كانوا «يعملون حراس أمن» وليسوا من قوات الشرطة أو الجيش.
وكان الجيش يتحقق «من أن الشاحنة غير مفخخة».
وقع الهجوم عند معبر الكرامة (اللنبي) الذي يستخدمه المسافرون الفلسطينيون للوصول إلى الأردن ومنه يمكنهم السفر إلى الخارج.
في عمان، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق. وأشار المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية إلى «إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر».
وأشادت حماس بالهجوم لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه. وقالت الحركة إن العملية «رد على جرائم الاحتلال وتأكيد وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمهاجم واتهم إيران بدعم مثل هذه الهجمات. وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء «إنه يوم صعب».
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون أكثر من 660 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.
وقُتل 23 إسرائيليا على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
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