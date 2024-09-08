مقتل ثلاثة إسرائيليين بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‭ ‬‮«‬وجدنا‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬فاقدي‭ ‬الوعي‭ ... ‬مصابين‭ ‬بطلقات‭ ‬نارية‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬وفاتهم،‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬محاولات‭ ‬إنعاشهم‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيليان‭ ‬مقتل‭ ‬المهاجم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭. ‬

لكن‭ ‬الجيش‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬المهاجم‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الجسر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬غور‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬‮«‬آتية‭ ‬من‭ ‬الأردن‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬‮«‬خرج‭ ‬من‭ ‬الشاحنة‭ ‬وفتح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬الجسر‮»‬‭.

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وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬يعملون‭ ‬حراس‭ ‬أمن‮»‬‭ ‬وليسوا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬الجيش‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬يتحقق‭ ‬‮«‬من‭ ‬أن‭ ‬الشاحنة‭ ‬غير‭ ‬مفخخة‮»‬‭. ‬

وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الكرامة‭ (‬اللنبي‭) ‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬المسافرون‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬ومنه‭ ‬يمكنهم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭. ‬

في‭ ‬عمان،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭. ‬وأشار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الأردنية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬حسين‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬إثر‭ ‬إغلاقه‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬لإشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.

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وأشادت‭ ‬حماس‭ ‬بالهجوم‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنه‭. ‬وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬رد‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتأكيد‭ ‬وقوف‭ ‬أمتنا‭ ‬مع‭ ‬شعبنا‭ ‬ومقاومته‭ ‬الباسلة‮»‬‭.

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وندد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بالمهاجم‭ ‬واتهم‭ ‬إيران‭ ‬بدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬صعب‮»‬‭. ‬

وقتلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمستوطنون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬660‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقُتل‭ ‬23‭ ‬إسرائيليا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬أمن،‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نفّذها‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬