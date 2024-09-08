الاحتلال ينفذ إبادة جديدة بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها في حي الزيتون بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قطاع غزة - الوكالات: ذكر سكان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فجرت أمس عدة منازل في حي الزيتون في مدينة غزة والواقع على بعد خمسة كيلومترات من منطقة جباليا.
وقالت فرق طبية إنها لم تتمكن من الاستجابة لنداءات بائسة من بعض السكان الذين قالوا إنهم محاصرون داخل منازلهم وبعضهم مصاب.
وقال أحد سكان مدينة غزة والذي يعيش على بعد نحو كيلومتر واحد من حي الزيتون: «طول الوقت بنسمع انفجارات مستمرة في حي الزيتون، احنا بنعرف إنهم (جيش الاحتلال) بيدمروا البيوت هناك، احنا ما بننام من صوت الانفجارات، صوت الدبابات العالي والزنانات (الطائرات المسيرة) اللي ما بتتوقف عن التحليق».
وقال لرويترز عبر تطبيق تراسل رافضا عدم نشر اسمه: «الاحتلال بينفذ إبادة لحي الزيتون، واحنا خايفين على حياة الناس اللي محاصرة هناك».
وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا أمس قتلت محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وأربعة من أفراد عائلته.
وقال الدفاع المدني في بيان إن مقتل مرسي يرفع عدد أفراد الجهاز الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 83 فردا.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس أنّ حصيلة العدوان المستمر منذ 11 شهرا ارتفعت في قطاع غزة إلى 40972 شهيدا على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان إن 33 شخصا على الأقل استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94761 في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.
وتواصل حركة حماس وإسرائيل تبادل الاتهامات حول إفشال جهود الوساطة التي تضطلع بها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتستعد الولايات المتحدة لتقديم اقتراح جديد، لكن احتمالات إحراز تقدم كبير تبدو ضئيلة في ظل وجود نقاط خلاف كبير بين الجانبين.
وفي الوقت نفسه مددت الأمم المتحدة أمس، بالتعاون مع سلطات الصحة المحلية، حملة تطعيم الأطفال في جنوب غزة مدة يوم واحد قبل أن تنتقل اليوم الاثنين إلى شمال القطاع.
وتهدف الحملة إلى تطعيم 640 ألف طفل في غزة بعد ظهور أول حالة شلل أطفال منذ نحو 25 عاما. وسمحت فترات توقف محدودة في القتال للحملة بالاستمرار.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الحملة تحرز تقدما، إذ وصلت إلى أكثر من نصف الأطفال المحتاجين للتطعيم في المرحلتين الأولى والثانية في جنوب ووسط قطاع غزة. وستكون هناك حاجة إلى جولة ثانية من التطعيم بعد أربعة أسابيع من الجولة الأولى.
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