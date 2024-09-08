الاحتلال ينفذ إبادة جديدة بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها في حي الزيتون بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستجابة‭ ‬لنداءات‭ ‬بائسة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬محاصرون‭ ‬داخل‭ ‬منازلهم‭ ‬وبعضهم‭ ‬مصاب‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭: ‬‮«‬طول‭ ‬الوقت‭ ‬بنسمع‭ ‬انفجارات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون،‭ ‬احنا‭ ‬بنعرف‭ ‬إنهم‭ (‬جيش‭ ‬الاحتلال‭) ‬بيدمروا‭ ‬البيوت‭ ‬هناك،‭ ‬احنا‭ ‬ما‭ ‬بننام‭ ‬من‭ ‬صوت‭ ‬الانفجارات،‭ ‬صوت‭ ‬الدبابات‭ ‬العالي‭ ‬والزنانات‭ (‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭) ‬اللي‭ ‬ما‭ ‬بتتوقف‭ ‬عن‭ ‬التحليق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تراسل‭ ‬رافضا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬بينفذ‭ ‬إبادة‭ ‬لحي‭ ‬الزيتون،‭ ‬واحنا‭ ‬خايفين‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬اللي‭ ‬محاصرة‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬أمس‭ ‬قتلت‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأربعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭. ‬

وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقتل‭ ‬مرسي‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الجهاز‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬83‭ ‬فردا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬40972‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬33‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الإجمالي‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬94761‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتواصل‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬إفشال‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وتستعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقديم‭ ‬اقتراح‭ ‬جديد،‭ ‬لكن‭ ‬احتمالات‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬تبدو‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نقاط‭ ‬خلاف‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مددت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬المحلية،‭ ‬حملة‭ ‬تطعيم‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬مدة‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تطعيم‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬شلل‭ ‬أطفال‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬وسمحت‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬للحملة‭ ‬بالاستمرار‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأطفال‭ ‬المحتاجين‭ ‬للتطعيم‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬التطعيم‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬