Monday, 09 September 2024 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينفذ إبادة جديدة بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها في حي الزيتون بغزة

9/8/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬ذكر‭ ‬سكان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فجرت‭ ‬أمس‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭.‬

وقالت‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستجابة‭ ‬لنداءات‭ ‬بائسة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬محاصرون‭ ‬داخل‭ ‬منازلهم‭ ‬وبعضهم‭ ‬مصاب‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭: ‬‮«‬طول‭ ‬الوقت‭ ‬بنسمع‭ ‬انفجارات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون،‭ ‬احنا‭ ‬بنعرف‭ ‬إنهم‭ (‬جيش‭ ‬الاحتلال‭) ‬بيدمروا‭ ‬البيوت‭ ‬هناك،‭ ‬احنا‭ ‬ما‭ ‬بننام‭ ‬من‭ ‬صوت‭ ‬الانفجارات،‭ ‬صوت‭ ‬الدبابات‭ ‬العالي‭ ‬والزنانات‭ (‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭) ‬اللي‭ ‬ما‭ ‬بتتوقف‭ ‬عن‭ ‬التحليق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تراسل‭ ‬رافضا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬بينفذ‭ ‬إبادة‭ ‬لحي‭ ‬الزيتون،‭ ‬واحنا‭ ‬خايفين‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬اللي‭ ‬محاصرة‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬أمس‭ ‬قتلت‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأربعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭. ‬

وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقتل‭ ‬مرسي‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الجهاز‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬83‭ ‬فردا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬40972‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬33‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الإجمالي‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬94761‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتواصل‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬إفشال‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وتستعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقديم‭ ‬اقتراح‭ ‬جديد،‭ ‬لكن‭ ‬احتمالات‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬تبدو‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نقاط‭ ‬خلاف‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مددت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬المحلية،‭ ‬حملة‭ ‬تطعيم‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬مدة‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تطعيم‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬شلل‭ ‬أطفال‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬وسمحت‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬للحملة‭ ‬بالاستمرار‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأطفال‭ ‬المحتاجين‭ ‬للتطعيم‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬التطعيم‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬

MENAFN08092024000055011008ID1108649775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث