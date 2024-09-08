حماس: محمد الضيف بخير وما زال على رأس عمله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقال‭ ‬حمدان،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬الجزيرة‭ ‬نت‮»‬‭ ‬نشر‭ ‬مقتطفات‭ ‬منه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأخ‭ ‬أبو‭ ‬خالد‭ (‬محمد‭ ‬الضيف‭) ‬بخير،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬عمله‭ ‬ويمارس‭ ‬دوره‭ ‬كقائد‭ ‬للمقاومة‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬من‭ ‬إشاعات‭ ‬لم‭ ‬يدفعه‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬يمارس‭ ‬دوره،‭ ‬ورغم‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬لا‭ ‬هو‭ ‬ولا‭ ‬جنوده‭ ‬ولا‭ ‬أركانه‭ ‬كلت‭ ‬لهم‭ ‬عزيمة‭ ‬ولا‭ ‬تراجعت‭ ‬لهم‭ ‬إرادة‮»‬‭.

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وأكد‭ ‬حمدان‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنها،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬المشاريع‭ ‬السابقة‭ ‬فشلت‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬ضمانة‭ ‬بأن‭ ‬تقبلها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬ستكشف‭ ‬عن‭ ‬مفاجآت‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لا‭ ‬يريدها‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وأنها‭ ‬ستدق‭ ‬المسامير‭ ‬في‭ ‬نعشه‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬ضغطا‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قبول‭ ‬المقترحات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬حماس‭ ‬موافقتها‭ ‬عليها‭.

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ونفى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سمعنا‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حديثا‭ ‬أمريكيا‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬عملي،‭ ‬فالأمريكيون‭ ‬لم‭ ‬يتصلوا‭ ‬بنا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬ولا‭ ‬أرسلوا‭ ‬عبر‭ ‬الوسطاء‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬‭.

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