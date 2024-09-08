هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن سلسلة من الفعاليات السياحية والترفيهية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أمس إطلاق حملة سياحية بعنوان «منورة بشوفتكم» احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ94 الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري. وستشمل هذه الحملة مزيجاً مميزاً من الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية المتنوعة، لترحب بالمواطنين السعوديين والزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض من خلال هذه الحملة إلى تقديم تجربة احتفالية لا تُنسى لجميع الزوار، حيث ستتضمن احتفالات هذا العام فعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار والأذواق، بدءاً من عروض الموسيقى الشعبية والمعارض الثقافية، وصولًا إلى الأنشطة الترفيهية العائلية والجولات السياحية في أبرز معالم البحرين التاريخية والعروض التراثية الحية والفنية والأنشطة المائية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الترحيبية بالأشقاء من المملكة العربية السعودية وتوزيع الهدايا في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والفنادق والمنتجعات ومنشآت الضيافة المتنوعة.
وبهذه المناسبة أكدت سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حرص الهيئة على الاحتفال بهذه المناسبة مع الأشقاء من المملكة العربية السعودية، وشددت على أن اليوم الوطني السعودي يتجاوز كونه مجرد احتفال، بل هو انعكاس للعلاقات المتجذرة وعمق الروابط التاريخية بين المملكتين الشقيقتين قيادة وشعبًا. وأضافت أن الفعاليات المقررة لهذا العام ستكون بمثابة نافذة على الثقافة البحرينية الأصيلة وكرم الضيافة الذي تشتهر به مملكة البحرين.
ولإثراء تجربة الزوار السعوديين أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، مثل شركات إدارة الوجهات السياحية والفنادق والمنتجعات، مجموعة من الباقات السياحية والعروض العصرية، تتضمن أكثر من 50 باقة سياحية، وباقات سفر حصرية عبر الناقلة الوطنية طيران الخليج، وفعاليات ترفيهية مميزة، وغيرها من المزايا التي ستجعل من زيارتهم لمملكة البحرين تجربة استثنائية. وللمزيد من المعلومات حول الحملات الترويجية القائمة التي سيتم إعلانها بالتعاون مع مكاتب السفر والسياحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يُرجى زيارة حسابات هيئة البحرين للسياحة والمعارض على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني.
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