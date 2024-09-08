هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن سلسلة من الفعاليات السياحية والترفيهية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسعى‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬احتفالية‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬لجميع‭ ‬الزوار،‭ ‬حيث‭ ‬ستتضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬والأذواق،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشعبية‭ ‬والمعارض‭ ‬الثقافية،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭ ‬والجولات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬والعروض‭ ‬التراثية‭ ‬الحية‭ ‬والفنية‭ ‬والأنشطة‭ ‬المائية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترحيبية‭ ‬بالأشقاء‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الهدايا‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬والفنادق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬ومنشآت‭ ‬الضيافة‭ ‬المتنوعة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬يتجاوز‭ ‬كونه‭ ‬مجرد‭ ‬احتفال،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتجذرة‭ ‬وعمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبًا‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقررة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬نافذة‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬الزوار‭ ‬السعوديين‭ ‬أطلقت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مثل‭ ‬شركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬والفنادق‭ ‬والمنتجعات،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباقات‭ ‬السياحية‭ ‬والعروض‭ ‬العصرية،‭ ‬تتضمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬باقة‭ ‬سياحية،‭ ‬وباقات‭ ‬سفر‭ ‬حصرية‭ ‬عبر‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وفعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬مميزة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬ستجعل‭ ‬من‭ ‬زيارتهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭. ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬يُرجى‭ ‬زيارة‭ ‬حسابات‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وموقع‭ ‬الهيئة‭ ‬الإلكتروني‭.‬