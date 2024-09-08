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أحمد فخرو مدير أول للتسويق في ((بحرين مارينا للتطوير))

9/8/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬‭ ‬تعيين‭ ‬أحمد‭ ‬فخرو‭ ‬بمنصب‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬الخبرات‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والتسويق،‭ ‬حيث‭ ‬سيقود‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الطموحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

ويتمتع‭ ‬فخرو‭ ‬بخبرة‭ ‬تتجاوز‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التسويق‭ ‬وإدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬رائدة‭. ‬كما‭ ‬يحمل‭ ‬فخرو‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ديبول‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭.‬

وقبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬عمل‭ ‬فخرو‭ ‬كمدير‭ ‬تسويق‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إيغل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تسويقية‭ ‬شاملة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المشروع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬افتتاحية‭ ‬ناجحة‭. ‬كما‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬‮«‬ BisB ‮»‬‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬التسويقية‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المالية‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬يوسف‭ ‬الذوادي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬أحمد‭ ‬فخرو‭ ‬إلى‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬وسيكون‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬للمشروع‭ ‬لما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتطبيق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تسويقية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإدارة‭ ‬الفرق‭ ‬بنجاح،‭ ‬إضافة‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬قيادية‭ ‬وخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والشركاء‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬فخرو‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬بهذا‭ ‬التعيين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية‭ ‬والسكنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬ومميزات‭ ‬فريدة،‭ ‬وأتطلع‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬لفريق‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاهية‭ ‬والفخامة‭ ‬والابتكار،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والزوار‭ ‬والمقيمين‭ ‬معنا‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ويمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬للعاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬ويشمل‭ ‬مرافق‭ ‬فاخرة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬سكنية،‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬والمطاعم‭ ‬العالمية،‭ ‬ومارينا‭ ‬لليخوت،‭ ‬والنادي‭ ‬البحري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭. ‬وسيكون‭ ‬المشروع‭ ‬واجهة‭ ‬سياحية‭ ‬وسكنية‭ ‬رائدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاهية‭ ‬والحداثة‭.‬

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