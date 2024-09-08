أحمد فخرو مدير أول للتسويق في ((بحرين مارينا للتطوير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة «بحرين مارينا للتطوير» تعيين أحمد فخرو بمنصب مدير أول التسويق في الشركة، ويأتي هذا التعيين استنادًا إلى الخبرات الواسعة التي يتمتع بها فخرو في مجال الاتصالات المؤسسية والتسويق، حيث سيقود استراتيجيات التسويق والاتصال في الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز مكانتها في السوق.
ويتمتع فخرو بخبرة تتجاوز 18 عامًا في مجالات التسويق وإدارة العلاقات العامة، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات رائدة. كما يحمل فخرو درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديبول في شيكاغو.
وقبل انضمامه إلى «بحرين مارينا للتطوير»، عمل فخرو كمدير تسويق في مراسي جاليريا في شركة إيغل هيلز ديار، حيث أسهم في وضع استراتيجيات تسويقية شاملة لتعزيز مكانة المشروع وتنفيذ حملات افتتاحية ناجحة. كما شغل منصب مدير التسويق في بنك البحرين الإسلامي « BisB » وأسهم في تطوير استراتيجية البنك التسويقية وضمان تحقيق أهدافه المالية. وبهذه المناسبة، صرح عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بحرين مارينا للتطوير»، يوسف الذوادي، قائلاً: «نحن سعداء بانضمام أحمد فخرو إلى فريقنا في بحرين مارينا، وسيكون إضافة قيمة للمشروع لما يتميز به من قدرة على تطوير وتطبيق استراتيجيات تسويقية مبتكرة وإدارة الفرق بنجاح، إضافة لما يمتلكه من مهارات قيادية وخبرة واسعة في بناء العلاقات مع العملاء والشركاء». من جانبه، أعرب فخرو عن تشرفه بهذا التعيين، قائلاً: «يسعدني أن أكون جزءاً من هذا المشروع الحيوي الذي يمثل علامة فارقة في المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في مملكة البحرين لما يمتلكه من إمكانيات ومميزات فريدة، وأتطلع للمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لفريق بحرين مارينا وتعزيز مكانته كوجهة رائدة تجمع بين الرفاهية والفخامة والابتكار، وضمان تحقيق تجربة استثنائية للمستثمرين والزوار والمقيمين معنا على حد سواء».
ويُعد مشروع بحرين مارينا من أهم المشاريع التنموية الحديثة في مملكة البحرين، ويهدف إلى تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة من الواجهة البحرية للعاصمة المنامة ويشمل مرافق فاخرة متنوعة من الوحدات سكنية، والمحلات التجارية، والمطاعم العالمية، ومارينا لليخوت، والنادي البحري، بالإضافة إلى فندق من فئة الخمس نجوم. وسيكون المشروع واجهة سياحية وسكنية رائدة تجمع بين الرفاهية والحداثة.
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