ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى التهاني بفوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى التهاني بفوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة
التاريخ
9/8/2024 7:11:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة، من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيسي مجلسي النواب والشورى، والوزراء، وكبار المسؤولين في المملكة والوجهاء والأعيان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس البلدية، والمحافظين، وسفراء مملكة البحرين في الخارج، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، ورؤساء الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمواطنين.
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