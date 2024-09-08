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الملك يتلقى التهاني بفوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

9/8/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقيات‭ ‬تهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬ورئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬والوزراء،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والوجهاء‭ ‬والأعيان،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬والمحافظين،‭ ‬وسفراء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجمعيات‭ ‬والاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأكد‭ ‬المهنئون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فارس‭ ‬العالم،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشادوا‭ ‬في‭ ‬برقياتهم‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب،‭ ‬ليضاف‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬سموه‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المشرفة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬نموذجًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬العالمية‭.‬

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