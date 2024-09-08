الملك يتلقى التهاني بفوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬المهنئون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فارس‭ ‬العالم،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشادوا‭ ‬في‭ ‬برقياتهم‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب،‭ ‬ليضاف‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬سموه‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المشرفة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬نموذجًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬العالمية‭.‬