هيئة علوم الفضاء تشارك في اجتماعات المجموعة العربية للتعاون الفضائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مُمثّلة عن مملكة البحرين، في اجتماعات الدورة العاشرة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، المنعقدة على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في مدينة العلمين الجديدة، وقد شارك في الاجتماعات رؤساء هيئات ووكالات الفضاء الدول العربية الأعضاء في المجموعة، وبحضور عدد من كبار الضيوف، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من قبل كبار المسؤولين والخبراء في مجال الفضاء من الدول العربية، حيث توصّل الاجتماع إلى جملة من التوصيات المهمة، من شأنها تعزيز التعاون الفضائي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال توظيف التكنولوجيا الفضائية.
ترأس الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وفد مملكة البحرين الُمشارك في اجتماعات المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وصرّح بأن هذا الاجتماع تناول عرض أبرز المستجدات والمقترحات من الدول العربية الأعضاء للمجموعة، والبالغ عددها 14 دولة، كما تضمّن مناقشة نتائج اجتماعات فرق العمل التي تؤسس للعمل العربي المشترك في قطاع الفضاء، عبر تنفيذ مشاريع تكاملية تخدم مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، إلى جانب بناء القدرات في مجالات علوم الفضاء، مضيفًا أن مملكة البحرين قدّمت عرضها الخاص حول أبرز إنجازاتها منذ انعقاد الاجتماع التاسع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتطبيقات الفضائية، كما شارك وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع من خلال مناقشة أفضل السبل لتعزيز العمل العربي المشترك وزيادة الاستفادة من علوم الفضاء؛ للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبحث مجموعة من الأفكار المتعلّقة بتنفيذ مشاريع عربية مشتركة مستقبلا.
واختتم العسيري تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير لوكالة الفضاء المصرية على الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها في تنظيم وإدارة هذا الحدث المهم من أجل ضمان استمرارية التعاون العربي وازدهار قطاع الفضاء في المنطقة.
من جانبها أكّدت أمل البنعلي، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعضو الوفد المشارك، حرص مملكة البحرين الدائم على المشاركة بفاعلية في اجتماعات المجموعة العربية للتعاون الفضائي، حيث ترأست الاجتماع العاشر هذا العام جمهورية مصر العربية متمثّلة في وكالة الفضاء المصرية، مع استمرار وكالة الإمارات للفضاء في تسلّمها مهام الأمانة العامة. وفي هذا الخصوص، فقد استعرضت الهيئة مستجدات مملكة البحرين على مدار العام من جانب أبرز الفعاليات والمشاريع وحصيلة الجوائز وأوجه التعاون العربي والدولي.
وأضافت أمل البنعلي أنه تم استعراض نتائج اجتماع فريق العمل العربي للتعليم الفضائي والتدريب والإعلام برئاسة مملكة البحرين، والذي يعتبر واحدا من خمس فرق عمل منبثقة عن المجموعة، كما شهد الاجتماع استضافة نائب رئيس وكالة الفضاء البريطانية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء الأفريقي، وتمخض الاجتماع عن عدد من التوصيات المهمة التي تم التوصّل إليها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
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