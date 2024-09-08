هيئة علوم الفضاء تشارك في اجتماعات المجموعة العربية للتعاون الفضائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الُمشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للتعاون‭ ‬الفضائي،‭ ‬وصرّح‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬تناول‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬والمقترحات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأعضاء‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬14‭ ‬دولة،‭ ‬كما‭ ‬تضمّن‭ ‬مناقشة‭ ‬نتائج‭ ‬اجتماعات‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تؤسس‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تكاملية‭ ‬تخدم‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قدّمت‭ ‬عرضها‭ ‬الخاص‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتها‭ ‬منذ‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتطبيقات‭ ‬الفضائية،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء؛‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وبحث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬عربية‭ ‬مشتركة‭ ‬مستقبلا‭.‬

واختتم‭ ‬العسيري‭ ‬تصريحه‭ ‬بتقديم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬وازدهار‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكّدت‭ ‬أمل‭ ‬البنعلي،‭ ‬رئيس‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والمشاريع‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وعضو‭ ‬الوفد‭ ‬المشارك،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للتعاون‭ ‬الفضائي،‭ ‬حيث‭ ‬ترأست‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬متمثّلة‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المصرية،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء‭ ‬في‭ ‬تسلّمها‭ ‬مهام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬فقد‭ ‬استعرضت‭ ‬الهيئة‭ ‬مستجدات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمشاريع‭ ‬وحصيلة‭ ‬الجوائز‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭.‬

وأضافت‭ ‬أمل‭ ‬البنعلي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬نتائج‭ ‬اجتماع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬للتعليم‭ ‬الفضائي‭ ‬والتدريب‭ ‬والإعلام‭ ‬برئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬منبثقة‭ ‬عن‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬استضافة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬البريطانية،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأفريقي،‭ ‬وتمخض‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصّل‭ ‬إليها‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬