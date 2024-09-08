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سفير البحرين يحضر العرض العسكري بذكرى استقلال البرازيل

9/8/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدعوة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬لويس‭ ‬ايناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية،‭ ‬حضر‭ ‬بدر‭ ‬عباس‭ ‬الحليبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية،‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬برازيليا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬المائتين‭ ‬لاستقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والسفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬السفير‭ ‬خالص‭ ‬تهاني‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وللشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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