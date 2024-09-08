سفير البحرين يحضر العرض العسكري بذكرى استقلال البرازيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدعوة من فخامة الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حضر بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة الاتحادية برازيليا بمناسبة الذكرى الثانية بعد المائتين لاستقلال جمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور أعضاء الحكومة البرازيلية وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
وقد نقل السفير خالص تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس البرازيلي، وتمنياتهما لفخامته موفور الصحة والسعادة، وللشعب البرازيلي الصديق دوام التقدم والازدهار.
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