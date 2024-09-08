Monday, 09 September 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الأهلية)) و((جورج واشنطن)) تتجهان إلى التوسع في تدريس ماجستير الإدارة الهندسية

9/8/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬رائعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الإدارية‭ ‬والهندسية‭ ‬والتقنية‭ ‬الذين‭ ‬يتبوأ‭ ‬عدد‭ ‬واسع‭ ‬منهم‭ ‬مواقع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬منسق‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية،‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬الحواج‭ ‬تطلع‭ ‬الجامعتين‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وزيادة‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬المخصصة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬إيجابي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤه
لتجربة‭ ‬تدريس‭ ‬البرنامج‭ ‬طوال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬مضت،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬الثقة‭ ‬التامة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬أدرج‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬وأرقى‭ ‬برامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬عالميا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعدها‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬خيرة‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والهندسية‭ ‬والتقنية‭ ‬الذين‭ ‬أقبلوا‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬البرنامج‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬شهاداتهم‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬كما‭ ‬أتيح‭ ‬لهم‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬التخرج‭ ‬والتكريم‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬نفسها‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إحاطة‭ ‬البرنامج‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬كالانخفاض‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكاليفه‭ ‬مقارنة‭ ‬بالدراسة‭ ‬لو‭ ‬تمت‭ ‬للبرنامج‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وقصر‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الصيفي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعبيد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الطريق‭ ‬لخريجيه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬معهد‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬المهنية‭ (‬ PMP ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاحترافية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬وتشكل‭ ‬متطلبا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬عمار‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬أساتذة‭ ‬البرنامج‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬النهائية‭ ‬للخريجين‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬نفسها‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الساعات‭ ‬المعتمدة‭ ‬للبرنامج‭ ‬36‭ ‬ساعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬يخرج‭ ‬قادة‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية‭ ‬متمكنين‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخطيط‭ ‬والإدارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬يمتلكون‭ ‬احترافية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬قواعد‭ ‬الهندسة‭ ‬والإدارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬نماذج‭ ‬وتصاميم‭ ‬لإدارة‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعقدة‭.‬

وتقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬7‭ ‬برامج‭ ‬ماجستير‭ ‬يمكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬مؤهلات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬من‭ ‬تخصصات‭ ‬ومجالات‭ ‬متعددة‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬أبرزها‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬الفنتك‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الذكية‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والماجستير‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭.‬

MENAFN08092024000055011008ID1108649766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث