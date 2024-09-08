((الأهلية)) و((جورج واشنطن)) تتجهان إلى التوسع في تدريس ماجستير الإدارة الهندسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أكد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬منسق‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية،‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬الحواج‭ ‬تطلع‭ ‬الجامعتين‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وزيادة‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬المخصصة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬إيجابي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤه

لتجربة‭ ‬تدريس‭ ‬البرنامج‭ ‬طوال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬مضت،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬الثقة‭ ‬التامة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬أدرج‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬وأرقى‭ ‬برامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬عالميا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعدها‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬خيرة‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والهندسية‭ ‬والتقنية‭ ‬الذين‭ ‬أقبلوا‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬البرنامج‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬شهاداتهم‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬كما‭ ‬أتيح‭ ‬لهم‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬التخرج‭ ‬والتكريم‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬نفسها‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إحاطة‭ ‬البرنامج‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬كالانخفاض‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكاليفه‭ ‬مقارنة‭ ‬بالدراسة‭ ‬لو‭ ‬تمت‭ ‬للبرنامج‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وقصر‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الصيفي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعبيد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الطريق‭ ‬لخريجيه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬معهد‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬المهنية‭ (‬ PMP ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاحترافية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬وتشكل‭ ‬متطلبا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬عمار‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬أساتذة‭ ‬البرنامج‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬النهائية‭ ‬للخريجين‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬نفسها‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الساعات‭ ‬المعتمدة‭ ‬للبرنامج‭ ‬36‭ ‬ساعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬يخرج‭ ‬قادة‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية‭ ‬متمكنين‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخطيط‭ ‬والإدارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬يمتلكون‭ ‬احترافية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬قواعد‭ ‬الهندسة‭ ‬والإدارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬نماذج‭ ‬وتصاميم‭ ‬لإدارة‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعقدة‭.‬

وتقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬7‭ ‬برامج‭ ‬ماجستير‭ ‬يمكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬مؤهلات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬من‭ ‬تخصصات‭ ‬ومجالات‭ ‬متعددة‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬أبرزها‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬الفنتك‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الذكية‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والماجستير‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭.‬