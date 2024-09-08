((الأهلية)) و((جورج واشنطن)) تتجهان إلى التوسع في تدريس ماجستير الإدارة الهندسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق برنامج ماجستير الإدارة الهندسية الذي تقدمه الجامعة الأهلية بالتعاون والشراكة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية قصة نجاح رائعة بعد أن خرج أكثر من 200 من القيادات الإدارية والهندسية والتقنية الذين يتبوأ عدد واسع منهم مواقع الصدارة في المؤسسات والشركات في البحرين والمملكة العربية السعودية والعديد من دول المنطقة.
وقد أكد المدير التنفيذي للاتصالات والعلاقات الدولية منسق برنامج ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، الدكتور عمار الحواج تطلع الجامعتين إلى التوسع في تدريس هذا البرنامج وزيادة المقاعد الدراسية المخصصة إليه في العام الدراسي الجديد 2024/2025 بعد تقييم إيجابي تم إجراؤه
لتجربة تدريس البرنامج طوال عشر سنوات مضت، وخصوصا أنه حاز الثقة التامة من هيئة جودة التعليم والتدريب كما أدرج في الإطار الوطني للمؤهلات، منوها إلى أن الجامعة الأهلية كانت قد حرصت على اختيار واحد من أفضل وأرقى برامج ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية عالميا، وهو ما ساعدها على استقطاب خيرة الكفاءات الإدارية والهندسية والتقنية الذين أقبلوا على دراسة البرنامج وحصلوا على شهاداتهم النهائية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية كما أتيح لهم حضور حفل التخرج والتكريم من الجامعة نفسها.
ونوه إلى أن الجامعة حرصت على إحاطة البرنامج بمجموعة من المميزات كالانخفاض الكبير في تكاليفه مقارنة بالدراسة لو تمت للبرنامج نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، وقصر فترة الدراسة حيث لا تتجاوز 18 شهرا من دون الحاجة إلى الدراسة في الفصل الصيفي، فضلا عن تعبيد هذا البرنامج الطريق لخريجيه للحصول على شهادة معهد إدارة المشاريع المهنية ( PMP )، والتي تعبر عن الاحترافية الدولية في إدارة المشاريع وتشكل متطلبا مهما في عالم إدارة المشاريع.
وأشار د. عمار الحواج إلى أن جل أساتذة البرنامج هم من أساتذة جامعة جورج واشنطن الأمريكية على اعتبار أن الشهادة النهائية للخريجين تصدر من جامعة جورج واشنطن نفسها وهي من خيرة الجامعات التي تقدم هذه الشهادة حول العالم، موضحا أن عدد الساعات المعتمدة للبرنامج 36 ساعة، مؤكدا أن برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية يخرج قادة مسؤولين عن اتخاذ القرارات العملية والمهنية متمكنين من المهارات اللازمة للتخطيط والإدارة الاستراتيجية للمؤسسات، يمتلكون احترافية عالية في استخدام قواعد الهندسة والإدارة من أجل توفير نماذج وتصاميم لإدارة الأنظمة المعقدة.
وتقدم الجامعة 7 برامج ماجستير يمكن لأصحاب مؤهلات البكالوريوس من تخصصات ومجالات متعددة الالتحاق بها أبرزها برنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية «الفنتك»، وبرنامج ماجستير العلوم في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الذكية وبرنامج الماجستير في المحاسبة الجنائية، والماجستير في تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية العلوم الإدارية والمالية.
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