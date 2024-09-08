((الأهلي المتحد)) يتصدر قائمة البنوك البحرينية لأفضل 100 بنك عربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أحرز البنك الأهلي المتحد المركز الأول بين جميع المؤسسات المالية البحرينية في قائمة «أفضل 100 بنك عربي لعام 2024» الصادرة عن مجلة ذا بانكر، محققاً المركز الثالث والعشرين على مستوى المنطقة. ويعكس حصول البنك على هذا التصنيف التزام البنك الأهلي المتحد بالتميز والريادة في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.
جدير بالذكر أن ذا بانكر تأسست عام 1926، وهي تابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية العريقة. واستند هذا التصنيف، الذي ضم 10 بنوك بحرينية، إلى تقييم شامل أجرته المجلة التي تشتهر بتغطياتها المتميزة في قطاع المال والأعمال حول العالم، حيث تغطي استطلاعاتها حوالي 120 دولة، وتسلط فيها الضوء على أبرز المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
وتضمنت المعايير التي وضعتها المجلة مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسية، والتي شملت إجمالي حقوق الملكية، والأصول، والربحية، وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول. ويشكل إحراز البنك الأهلي المتحد المركز الأول على مستوى المملكة دليلاً على المكانة المالية القوية التي يتمتع بها البنك والتزامه بتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة إضافية للمساهمين.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد: «نحن سعداء للغاية بهذا التكريم من مجلة ذا بانكر، وتصنيفها لنا على رأس قائمة البنوك في المملكة وكأحد أفضل البنوك على مستوى العالم العربي. يعكس هذا الإنجاز بكل وضوح التزام البنك بتقديم خدمات مالية متقدمة وقيمة فريدة لعملائنا ومساهمينا ومجتمعنا. نحن عازمون على مواصلة السعي نحو التميز والابتكار، مع تعزيز مكانة البنك محلياً وإقليمياً.»
جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد يواصل تطوير وتقديم المزيد من الحلول المصرفية المبتكرة، إضافة إلى تعزيز تجربة عملائه، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأسواق التي يخدمها.
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