((الأهلي المتحد)) يتصدر قائمة البنوك البحرينية لأفضل 100 بنك عربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬ذا‭ ‬بانكر‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1926،‭ ‬وهي‭ ‬تابعة‭ ‬لصحيفة‭ ‬فاينانشال‭ ‬تايمز‭ ‬البريطانية‭ ‬العريقة‭. ‬واستند‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف،‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬10‭ ‬بنوك‭ ‬بحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬أجرته‭ ‬المجلة‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بتغطياتها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تغطي‭ ‬استطلاعاتها‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬دولة،‭ ‬وتسلط‭ ‬فيها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتضمنت‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬المجلة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬المالية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية،‭ ‬والأصول،‭ ‬والربحية،‭ ‬وجودة‭ ‬الأصول،‭ ‬والعائد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬والعائد‭ ‬على‭ ‬الأصول‭. ‬ويشكل‭ ‬إحراز‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المالية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬البنك‭ ‬والتزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وخلق‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬للمساهمين‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬سعود‭ ‬الخرجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬ذا‭ ‬بانكر،‭ ‬وتصنيفها‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وكأحد‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬متقدمة‭ ‬وقيمة‭ ‬فريدة‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومساهمينا‭ ‬ومجتمعنا‭. ‬نحن‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭.‬‮»‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬يواصل‭ ‬تطوير‭ ‬وتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائه،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬يخدمها‭.‬