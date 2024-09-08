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أمر ملكي بتعيينات قضائية تضم 21 قاضيا

9/8/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمرًا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬ضمت‭ ‬21‭ ‬قاضيا‭.‬

ونشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬التعيينات‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬تعيين‭ ‬6‭ ‬قضاة‭ ‬بمحكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬هم‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬منصور،‭ ‬والقاضي‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬سالمان،‭ ‬والقاضي‭ ‬ياسر‭ ‬كرام‭ ‬صالح‭ ‬محمد،‭ ‬والقاضي‭ ‬د‭. ‬عاصم‭ ‬رمضان‭ ‬مرسي‭ ‬يونس،‭ ‬والقاضي‭ ‬الحسين‭ ‬صلاح‭ ‬مصطفى‭ ‬عبد‭ ‬الدايم،‭ ‬والقاضي‭ ‬منير‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أمين،‭ ‬كما‭ ‬عين‭ ‬القاضي‭ ‬شريف‭ ‬مختار‭ ‬عبدالجواد‭ ‬رئيسا‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭.‬

كما‭ ‬عين‭ ‬وفق‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬وكيلا‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬القاضي‭ ‬مأمون‭ ‬السيد‭ ‬عبدالهادي‭ ‬محمد،‭ ‬والقاضي‭ ‬حاتم‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬السيد،‭ ‬وعين‭ ‬قاضيا‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬القاضي‭ ‬إيهاب‭ ‬شوقي‭ ‬عقل‭ ‬عمارة،‭ ‬والقاضي‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العشري‭.‬

وجاء‭ ‬بالقرار‭ ‬يعين‭ ‬وكيلا‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬القاضي‭ ‬شيخة‭ ‬أحمد‭ ‬البوعينين،‭ ‬والقاضي‭ ‬هاجر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬فخرو،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬قاضيا‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ (‬أ‭) ‬كل‭ ‬من‭: ‬القاضي‭ ‬زهراء‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬معتوق،‭ ‬والقاضي‭ ‬شيخة‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬جناحي،‭ ‬والقاضي‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬سيد‭ ‬عبدالحافظ،‭ ‬والقاضي‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجابر،‭ ‬والقاضي‭ ‬محمود‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الحسيني،‭ ‬والقاضي‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالله‭ ‬التميمي،‭ ‬والقاضي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ثابت‭ ‬رمضان‭ ‬عبدالغني،‭ ‬والقاضي‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬مهني‭.‬

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