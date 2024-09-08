أمر ملكي بتعيينات قضائية تضم 21 قاضيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمرًا ملكيا بتعيينات قضائية ضمت 21 قاضيا.
ونشرت الجريدة الرسمية التعيينات التي شملت تعيين 6 قضاة بمحكمة التمييز، هم كل من: القاضي محمد عبدالمحسن عبدالرحيم منصور، والقاضي د. مصطفى محمد سالمان، والقاضي ياسر كرام صالح محمد، والقاضي د. عاصم رمضان مرسي يونس، والقاضي الحسين صلاح مصطفى عبد الدايم، والقاضي منير محمد علي أمين، كما عين القاضي شريف مختار عبدالجواد رئيسا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
كما عين وفق الأمر الملكي السامي وكيلا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية كل من: القاضي مأمون السيد عبدالهادي محمد، والقاضي حاتم مصطفى محمد السيد، وعين قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية كل من: القاضي إيهاب شوقي عقل عمارة، والقاضي عبدالمجيد محمد عبدالمجيد العشري.
وجاء بالقرار يعين وكيلا بالمحكمة الكبرى المدنية كل من: القاضي شيخة أحمد البوعينين، والقاضي هاجر عبدالله جاسم فخرو، على أن يعين قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ) كل من: القاضي زهراء السيد عبدالله محمد معتوق، والقاضي شيخة علي يوسف جناحي، والقاضي محمد جابر سيد عبدالحافظ، والقاضي محمد إبراهيم عبدالرحمن الجابر، والقاضي محمود أحمد عبدالحميد الحسيني، والقاضي عبدالله عبدالرحمن عبدالله التميمي، والقاضي عبدالرحمن ثابت رمضان عبدالغني، والقاضي محمود محمد مهني.
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