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وزير الخارجية الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في في الاجـتـمـاع الـوزاري بـيـن مجـلـس التعاون وروسيا

9/8/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬أمس‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الروسي‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬يعقد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭. ‬وتستضيف‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬اليوم‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الـ161‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬و3‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزارية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرازيل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬أن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬والهندي‭ ‬والبرازيلي،‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الجانبين‭ ‬المشتركة‭ ‬وتحقق‭ ‬الفوائد‭ ‬لشعوبهم‭.‬

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