وزير الخارجية الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في في الاجـتـمـاع الـوزاري بـيـن مجـلـس التعاون وروسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬أن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬والهندي‭ ‬والبرازيلي،‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الجانبين‭ ‬المشتركة‭ ‬وتحقق‭ ‬الفوائد‭ ‬لشعوبهم‭.‬