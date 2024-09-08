وزير الخارجية الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في في الاجـتـمـاع الـوزاري بـيـن مجـلـس التعاون وروسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الرياض أمس للمشاركة في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الروسي الخليجي، كما يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية. وتستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون، و3 اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون مع كلٍّ من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل، وذلك في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماعات المشتركة مع الجانب الروسي والهندي والبرازيلي، التي ستنعقد كل على حدة، تأتي في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول والمنظمات في العالم من جهة أخرى، وأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الجانبين المشتركة وتحقق الفوائد لشعوبهم.
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