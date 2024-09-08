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الأحد القادم عطلة ذكرى الـمـولـد النـبـوي الشريف

9/8/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعميم‭ ‬بشأن‭ ‬عطلة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬لعام‭ ‬1446هـ‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التعميم‭ ‬أنه‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬تُـعطل‭ ‬وزارات‭ ‬المملكة‭ ‬وهيئاتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1446هـ‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭.‬

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