الأحد القادم عطلة ذكرى الـمـولـد النـبـوي الشريف

الأحد القادم عطلة ذكرى الـمـولـد النـبـوي الشريف
التاريخ
9/8/2024 7:11:25 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تُـعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الأحد الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1446هـ الموافق 15 سبتمبر 2024م.
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