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الأردن: منفذ عملية حادث اطلاق النار في معبر الملك حسين أردني الجنسية

9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 8 - 9 (كونا) -- كشفت وزارة الداخلية الاردنية اليوم الأحد إن التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في جسر الملك حسين (منفذ الكرامة) تشير الى ان منفذ العملية هو مواطن أردني من سكان محافظة (معان) جنوبي المملكة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية تشير الى أن المنفذ هو سائق مركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية مشيرة الى أن الحادث هو عمل فردي وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى كافة تفاصيل الحادث.
وذكر البيان إنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لإستلام جثة منفذ العملية ليتم دفنه في الأردن.
وحول سائقي الشاحنات الأردنيين الذين كانوا داخل المعبر قالت الوزارة أنه تم الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم مشيرة الى ان أن الجهات المعنية تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.
وكانت وزارة الداخلية الاردنية اعلنت في وقت سابق من اليوم ان جهات التحقيق باشرت تحقيقا في حادثة اطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن. (النهاية)

ع م ن / ف ا س



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