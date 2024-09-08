الأردن: منفذ عملية حادث اطلاق النار في معبر الملك حسين أردني الجنسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 8 - 9 (كونا) -- كشفت وزارة الداخلية الاردنية اليوم الأحد إن التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في جسر الملك حسين (منفذ الكرامة) تشير الى ان منفذ العملية هو مواطن أردني من سكان محافظة (معان) جنوبي المملكة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية تشير الى أن المنفذ هو سائق مركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية مشيرة الى أن الحادث هو عمل فردي وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى كافة تفاصيل الحادث.
وذكر البيان إنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لإستلام جثة منفذ العملية ليتم دفنه في الأردن.
وحول سائقي الشاحنات الأردنيين الذين كانوا داخل المعبر قالت الوزارة أنه تم الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم مشيرة الى ان أن الجهات المعنية تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.
وكانت وزارة الداخلية الاردنية اعلنت في وقت سابق من اليوم ان جهات التحقيق باشرت تحقيقا في حادثة اطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن. (النهاية)
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