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ليبيا: سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعرب عن دعمها لمساعي حل ازمة المصرف المركزي

9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 8 - 9 (كونا) -- أعربت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في ليبيا اليوم الاحد عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها القائمة باعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لحل ازمة مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت السفارة الأمريكية في بيان باسم الدول الثلاث ان "الأطراف الثلاثة أجرت اليوم مشاورات في العاصمة التونسية توصلت الى ان عدم اتفاق الأطراف المعنية يضر بالاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
ودعت الدول الثلاث جميع الأطراف الى القيام بالتنازلات الضرورية بهدف "استعادة نزاهة واستقرار المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي" وذلك خلال استئناف محادثاتهم غدا الاثنين بوساطة بعثة الأمم المتحدة.
وشدد البيان على اهمية عمل جميع الاطراف من اجل التوصل الى اتفاقيات طويلة الاجل بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار. (النهاية)

ش ب م / ف ا س




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