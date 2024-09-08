ليبيا: سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعرب عن دعمها لمساعي حل ازمة المصرف المركزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 8 - 9 (كونا) -- أعربت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في ليبيا اليوم الاحد عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها القائمة باعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لحل ازمة مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت السفارة الأمريكية في بيان باسم الدول الثلاث ان "الأطراف الثلاثة أجرت اليوم مشاورات في العاصمة التونسية توصلت الى ان عدم اتفاق الأطراف المعنية يضر بالاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
ودعت الدول الثلاث جميع الأطراف الى القيام بالتنازلات الضرورية بهدف "استعادة نزاهة واستقرار المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي" وذلك خلال استئناف محادثاتهم غدا الاثنين بوساطة بعثة الأمم المتحدة.
وشدد البيان على اهمية عمل جميع الاطراف من اجل التوصل الى اتفاقيات طويلة الاجل بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار. (النهاية)
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