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مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

9/8/2024 3:15:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهى مؤشر بورصة عمان اليوم الأحد، تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2412.


وأغلقت البورصة بتداولات بلغت 2.2 مليون سهم، موزعة على 1806 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 24 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

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