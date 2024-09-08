مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض
التاريخ
9/8/2024 3:15:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهى مؤشر بورصة عمان اليوم الأحد، تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2412.
وأغلقت البورصة بتداولات بلغت 2.2 مليون سهم، موزعة على 1806 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 24 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.
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