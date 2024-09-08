الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها في آب الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفق البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 719 دولارا للطن الى 675 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 759 إلى 714 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 6 بالمئة.
وانخفض سعر الديزل من 663 إلى 618 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 707 إلى 671 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 451 إلى 418 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي إلى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 81 دولارا إلى 76 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.
--(بترا)
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