Sunday, 08 September 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

9/8/2024 3:15:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها في آب الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفق البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 719 دولارا للطن الى 675 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 759 إلى 714 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 6 بالمئة.
وانخفض سعر الديزل من 663 إلى 618 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 707 إلى 671 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 451 إلى 418 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 575 دولارا خلال آب الماضي إلى 598 دولارا خلال أيلول الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 81 دولارا إلى 76 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.
--(بترا)

MENAFN08092024000072011014ID1108649604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث