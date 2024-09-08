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مؤتمر يبحث تطوير السياحة العلاجية والمسؤولية الطبية

9/8/2024 3:15:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) السلط - الغد - أمام عدد من الإعلاميين في الحقول الثلاثة المقروءة والمسموعة والمرئية تقدمهم مدير التلفزيون الأردني المخرج رائد عربيات، أعلن د. ناصر أبو رمان المحاضر القانوني المتخصص في القانون الطبي، عن التحضيرات القائمة على قدم وساق لإقامة مؤتمر في عمان شباط (فبراير) 2025، حول المسؤولية الطبية والسياحة العلاجية.
أبو رمان صاحب كتاب "مسؤولية الطبيب عن أفعال المساعدين" الصادر عن زين الحقوقية في بيروت، قال للصحفيين الذين استضافهم على عشاء عمل: "إن لقاءه بهم "ليس مجرد اجتماع عابر، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير قطاعي السياحة العلاجية والمسؤولية الطبية، وهما مجالان يتطلبان منا جميعًا التفاني والعمل المشترك، لأن النجاح فيهما لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود وتكامل الأدوار". وأكد أن المؤتمر الذي تنوي شركة غرب آسيا للمسؤولية الطبية (WACML) تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة محلية أردنية، يوميّ 13 و14 شباط (فبراير) 2025، سيجمع "نخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، في مقدمتهم ديانا كويفاس رئيسة الاتحاد العالمي للسياحة العلاجية، التي ستقدم محاضرة مهمة حول كيفية استقطاب المزيد من المرضى إلى الأردن"، لافتًا إلى أن المؤتمر يشكل "فرصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية في الأردن والمنطقة، وكيفية استغلال الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع".
أبو رمان أكد أنها المرة الأولى التي يجمع فيها موضوعين حيويين في مؤتمر إقليمي واحد؛ هما قضية المساءلة الطبية وموضوع السياحة العلاجية، مشيرًا إلى العمل الدؤوب الجاد التي تقوم فيه شركة غرب آسيا للمسؤولية الطبية (WACML)، التي أسسها في اسطنبول وهو، إلى ذلك، رئيسها التنفيذي، ليحظى المؤتمر المفصلي بفرص النجاح جميعها، ويحقق المؤمل منه من خلال العناوين اللافتة لأوراق العمل المدرجة على جدوله.
المؤتمر سيناقش، في سياق موضوعاته التي استعرضها أبو رمان، الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين التشخيص الطبي وتقليل الأخطاء الطبية، حيث يرى أن التكنولوجيا الحديثة باتت "تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات الطبية، والتقنيات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تساعد الأطباء على تشخيص الأمراض بدقة أكبر وسرعة أعلى، لذلك، سنقدم في هذا المؤتمر مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تركز على كيفية استغلال هذه التقنيات لتعزيز السياحة العلاجية في الأردن".
وحول حيثيات تأسيس شركة إقيلمية متخصصة في المسؤولية الطبية والتطلعات المرتبطة بها قال أبو رمان الحاصل على دكتوراه من مصر حملت أطروحتها عنوان "مسؤولية الطبيب عن أخطاء المساعدين": "إن تأسيس الشركة جاء بعد دراسة معمقة لحاجات السوق والتحديات التي تواجهها الدول في غرب آسيا"، وأضاف، "نعلم جميعا أن المنطقة تعاني من نقص في التشريعات والبنية التحتية اللازمة لدعم قطاعات السياحة العلاجية والمسؤولية الطبية بشكل مستدام، ومن هنا جاءت رؤيتنا لتأسيس شركة "غرب آسيا" لتكون شريكا استراتيجيا للحكومات والمؤسسات الطبية في تطوير القوانين والأنظمة التي تعزز استقرار القطاع الطبي، وترفع من مستوى الأمان للمريض".
وفي سياق استعراضه مجالات عمل الشركة، قال أبو رمان العضو منذ العام 2021، في MPL "مديكال برفوشنال لايبلتي" بِلاية فرجينيا الأميركية: "إن خدمات الشركة تتمحوَر حول ثلاثة عناوين رئيسية: تقديم خدمات التوعية والتثقيف، حيث نعمل على تثقيف العاملين في القطاع الطبي حول أهمية المسؤولية الطبية، وكيفية التعامل مع المرضى بما يضمن سلامتهم ويقلل من احتمالية الأخطاء الطبية، ونركز في هذا الجانب على توعية الأطباء والممرضين وحتى الإداريين في المؤسسات الصحية، لأن المسؤولية الطبية لا تقتصر على الأطباء فقط، بل تشمل كل من يعمل في تقديم الرعاية الصحية". العنوان الثاني، يتمثل بحسب أبو رمان، في تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الكوادر الطبية، من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم، بهدف تحسين قدراتهم وزيادة وعيهم حول التحديات التي يواجهونها يوميا في عملهم. يقول حول ذلك: "إن برامجنا التدريبية تشمل ورش عمل ومحاضرات يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات متعددة، مثل تحسين مهارات التشخيص الطبي، والتعامل مع الحالات الطارئة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية".
أما المحور الثالث في إطار عمل الشركة ومسؤولياتها فهو، كما يبين أبو رمان، دعم التشريعات والسياسات الصحية. يقول: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات التشريعية لتطوير القوانين المتعلقة بالمسؤولية الطبية وتحديثها. وكما تعلمون، فإن الأردن قد أصدر في العام 2018 قانون المسؤولية الطبية، وهو قانون مهم جدًا يعزز من مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، ويؤمن بيئة قانونية تحمي حقوق المرضى، وتضمن جودة الخدمات المقدمة إليهم".
أبو رمان أشار في اللقاء الذي احتضنته مزرعته في مدينة السلط إلى أن الأردن كان سباقًا في مجال السياحة العلاجية، مبينا أن العائدات الوطنية لهذا القطاع الحيوي وصلت في العام 2011، إلى زهاء ملياري دولار، وقال: "كانت الأردن تستقبل ما يزيد على 700 ألف مريض سنويًا من مختلف أنحاء العالم، إلا أن هذا القطاع الذي يحظى باهتمام ملكي، شهد، للأسف الشديد، تراجعًا في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت العوائد إلى 400 مليون دولار، وعدد المرضى إلى 300 ألف فقط".

MENAFN08092024000072011014ID1108649603

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