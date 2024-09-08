حوكمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في الوقاية من الأزمات

MENAFN - Alghad Newspaper) المؤلف: صدام الخمايسة

الناشر: دار عالم الكتب الحديث

عمان- الغد- صدر، حديثاً، عن دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع في إربد كتاب بعنوان "حوكمة المعلومات ودورها في الوقاية من الأزمات"، للمهندس صدام الخمايسة/ مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في كولومبيا-عمان.

يعالج الكاتب المنهج الحديث في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات الذي يسمى بحوكمة تكنولوجيات المعلومات "Information Governance"، وهو عبارة عن هيكل أو إطار يتكون من مجموعة من الإجراءات والسياسات والعمليات والممارسات، وبدوره يؤدي إلى ضبط مصادر تكنولوجيا المعلومات التي تعد عنصراً رئيسياً في نسيج المؤسسة، التي تطور دورها من دور داعم إلى دور محوري في تقديم القيمة للمؤسسات، وضمان الاستخدام الفاعل والكفء لها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة منها لخدمة أعمال المؤسسة، وتوجيهها بالمسار الصحيح لكي تحقق المؤسسة رؤيتها ومهمتها وأهدافها الإستراتيجية.

تنبثق فلسفة منهجية تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات عن طريق فهم الخارطة المعلوماتية المطبقة في المؤسسة وتأثيرها على أعمال المؤسسة وفهم حيثياتها بشكل كامل، ثم العمل على مد جسور المعرفة والتواصل بين الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة والموظفين، ثم العمل على إنشاء هيكل حوكمة متوازن وطويل الأمد للمؤسسة؛ لضمان فوائد المؤسسة في بيئة يمكن التحكم فيها بالمخاطر، وخفض التكاليف، وزيادة العوائد، وتلبية متطلبات العملاء، وإنشاء صورة اجتماعية جيدة والمحافظة على سمعتها ومكانتها المرموقة، وثقة المستفيدين منها. تتجلى أهمية الحوكمة في "توفير المستلزمات كافة للقضاء على الفساد الداخلي في المؤسسات، وتحقيق وضمان النزاهة والاستقامة لكل العاملين في المؤسسة، والعمل على منع الأخطاء والقصور سواء كان متعمداً أم غير متعمد، والتأكيد على مساءلة الإدارة، وتحقيق الإفادة القصوى من نظم الرقابة الداخلية والحد من الممارسات الإدارية غير السليمة".

ويرى الخمايسة، في كتابه، أنه أصبح لزاماً على المؤسسات المضي قدماً في تطبيق حوكمة تكنولوجيات المعلومات؛ لأنها تقوم بدور أساسي لا غنى عنه في تجنب الأزمات قبل حدوثها، والتخلص منها حال حدوثها بطريقة مثلى، والحد من تفاقم تداعياتها السلبية، عن طريق توفير منظومة معلوماتية آمنة من الاختراقات الأمنية، ومتطورة وقادرة على فهم هذه الأزمات واستيعابها، بحيث يتم التعامل مع الأزمة في إطار إدارة إستراتيجية وفق منهجية إدارية سليمة، بعيداً عن العشوائية والارتجالية وسياسة الفعل ورد الفعل. يعد الحصول على معلومات دقيقة أثناء حدوث الأزمات أمراً في غاية الأهمية والسبب الرئيسي في النجاح في درء وإدارة الأزمات، فكلما توافرت المعلومات الصحيحة، كانت نسبة حلها أكبر بكثير وأسرع في احتوائها، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الأزمات نتيجة لغياب المعلومات وندرتها أو لوجود خلل في منظومة الاتصال، أو خلل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة ذات كلفة عالية.

وقد تطرق الكاتب إلى حوكمة وتنظيم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي "Social Media" داخل بيئات أعمال المؤسسات، وتطبيق أفضل السياسات المتعلقة بالاستخدام الفعال لهذه التطبيقات، واستخدامها بلباقة وحكمة وموضوعية من حيث طريقة التفاعل مع المستخدمين، وإدارة المحتوى ضمن معايير إيجابية بعيدة عن الإساءات، أو الكراهية، أو مخالفة القانون؛ لتعزيز العلاقة مع الجمهور، وتأكيداً لمبدأ الشفافية في التواصل، وبالتالي رفع مستوى الأداء. وأيضاً إلى حوكمة استخدام الأجهزة المحمولة "Smart Phone" في مكان العمل، وتنظيمها عن طريق وضع سياسات ومعايير لإدارة وصول الأجهزة المحمولة إلى شبكة المؤسسة أو بياناتها، وتنظيمها حسب الصلاحيات، وتوعية وتعريف الموظفين بالمخاطر المتوقعة عند استخدام هذه الأجهزة خلال ساعات العمل؛ بما يضمن توفير بيئة نظم معلومات آمنة وموثوقة، وإيجاد بيئة عمل مهنية يتعامل فيها موظفو المؤسسة بمستوى عال من الأخلاق والمسؤولية. بالإضافة إلى حوكمة الحوسبة السحابية "Cloud Computing Governance" الصديقة للبيئة واعتماد أفضل الممارسات لأمنها التي يمكن اتباعها لضمان سلامة البيانات والتطبيقات في البيئة السحابية.

وقسم الكتاب الصادر حديثاً عن دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع إلى خمسة عشر فصلاً، يتناول فيها "مفهوم تكنولوجيا المعلومات وأثرها في النمو الاقتصادي، مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات، أهداف وفوائد تكنولوجيا المعلومات، خريطة الطريق لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات، حوكمة المعلومات في المؤسسات الأكاديمية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات في بيئة الحوسبة السحابية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين جودة الخدمات، حوكمة تكنولوجيا المعلومات الافتراضية، حوكمة وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التدقيق ودوره في تجسيد حوكمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، الأزمة أنواعها وخصائصها وأسبابها وإدارتها، التفكير الإبداعي ومعالجة الأزمات، إستراتيجيات وتطبيقات عملية على حوكمة تكنولوجيا المعلومات للوقاية من الأزمات".