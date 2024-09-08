تصنيف المملكة الائتماني.. الأردن أصبح أكثر موثوقية بنظر المستثمرين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - وصف خبراء في القطاع المالي والصناعي رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للأردن، بالخطوة الإيجابية والمهمة كونها جاءت لأول مرة منذ 21 عاما، وستشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة وجود إدارة مالية عامة تسير على المسار الصحيح، ولسلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023 - 2033، بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز"، أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد اند بورز لأول مرة منذ 21 عاما، على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف، جاء نتيجة بقاء الإدارة المالية العامة على المسار الصحيح، وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي، بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخبير المالي والمصرفي الدكتور عدلي قندح أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعني أن الأردن أصبح أكثر موثوقية في نظر المستثمرين والمقرضين، ما يتيح له الوصول إلى التمويلات الدولية بتكاليف أقل.
وأوضح أن هذا من شأنه اقتراض أموال بفوائد أقل، ما يخفف من عبء خدمة الدين العام ويتيح توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أخرى، مثل البنية التحتية، التعليم والصحة، وهي أهم ثلاثة قطاعات اقتصادية واجتماعية على تماس يومي مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، إضافة إلى إمكانية تنفيذ إصلاحات هيكلية بمرونة أكبر.
وبين قندح، أن تحسين شروط الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الديون، ما يزيد من حجم الدين العام على المدى الطويل، الأمر الذي يتطلب تعزيز القطاعات الإنتاجية غير التقليدية مثل، التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة لضمان نمو اقتصادي مستدام ومواصلة الحكومات المتعاقبة للإصلاحات المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتقليل الاعتماد على الديون، وتوجيه السياسات نحو دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتجنب الاعتماد المفرط على الديون وإدراتها بفاعلية من خلال الاستفادة من تكاليف تمويل أقل وزيادة في الاستثمارات.
بدوره، أكد أستاذ المالية في كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة، أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يعد تحولا ايجابيا، ورافعا مهما للاقتصاد الأردني، وإشارة إلى زيادة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يعكس استقرارا ماليا أكبر.
وقال: "إن رفع التصنيف الائتماني من B+ الى BB- يشير ضمنيا إلى التحسن النسبي في درجة الجدارة الائتمانية والمخاطر المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد الأردني، الناتج عن التحسن النسبي في نسب النمو، والاستقرار السياسي، وملاءة الحكومة في سداد الديون، ومتانة القطاع المصرفي خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من التباطؤ الاقتصادي، وتعرقل سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية.
وبالحديث عن المخاطر، فمستوى مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة ضمن BB- تكون مخاطرها أقل نسبيا من مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة B+، ما يعني أن الوضع المالي للدولة المصنفة BB- أفضل ماليا، وأكثرا استقرارا، ولديها قدرة معقولة على السداد، مع وجود بعض المخاطر، الأمر الذي يسهل الوصول الى الأسواق المالية والعالمية، ويحسن من شروط التمويل الدولي والحصول على قروض بشروط أفضل من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويسهل الحصول على مساعدات، ويجذب المستثمرين المضاربين الأقل تحملا للمخاطر والباحثين عن عوائد مرتفعة نسبيا، ما يزيد من قدرة الدولة على تمويل نفقاتها الرأسمالية بتكلفة أقل مقارنة مع التكاليف السابقة الأكثر عندما كان تصنيفها الائتماني أقل، بحسب الغرايبة.
وأشار الغرابية إلى أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني يشير إلى وجود سياسات مالية مسؤولة وقادرة على التحكم في عجز الميزانية ومستوى الدين العام، وقادرة على دفع رواتب القطاع العام من دون ضغوط مالية كبيرة، إضافة إلى وجود سياسات نقدية متوازنة تؤكد متانة القطاع المصرفي الأردني، كما أنه سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس أموال إضافية من جهة، ويزيد من سيولة السوق الأردني بسبب تعزيز قدرة الشركات المحلية على الاقتراض بشروط أفضل من الجهة الأخرى، كما أنه يلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتعزيز استقرار الدينار الأردني من خلال زيادة الثقة في الاقتصاد.
وأوضح الغرايبة أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني، سيساعد على المدى البعيد في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة النمو، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستويات المعيشة، وتقليل البطالة، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز"، يعتبر ثمرة جهود مميزة على مستوى السياسات النقدية والمالية للمملكة.
وقال المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن هذا التصنيف يدعم أداء الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الضاغطة جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتي أثرت على مجمل دول المنطقة".
وأضاف، "نتطلع نحن كقطاع صناعي إلى الاستفادة من هذا التصنيف في تعزيز الصناعة ودورها"، مبينا أن جزءا من هذا الإنجاز يعزى إلى قوة الصادرات الصناعية التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يسهم في خفض العجز بالميزان
التجاري. -(بترا - رائف الشياب)
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