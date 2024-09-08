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تصنيف المملكة الائتماني.. الأردن أصبح أكثر موثوقية بنظر المستثمرين

9/8/2024 3:15:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - وصف خبراء في القطاع المالي والصناعي رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للأردن، بالخطوة الإيجابية والمهمة كونها جاءت لأول مرة منذ 21 عاما، وستشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة وجود إدارة مالية عامة تسير على المسار الصحيح، ولسلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023 - 2033، بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز"، أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد اند بورز لأول مرة منذ 21 عاما، على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف، جاء نتيجة بقاء الإدارة المالية العامة على المسار الصحيح، وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي، بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخبير المالي والمصرفي الدكتور عدلي قندح أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعني أن الأردن أصبح أكثر موثوقية في نظر المستثمرين والمقرضين، ما يتيح له الوصول إلى التمويلات الدولية بتكاليف أقل.
وأوضح أن هذا من شأنه اقتراض أموال بفوائد أقل، ما يخفف من عبء خدمة الدين العام ويتيح توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أخرى، مثل البنية التحتية، التعليم والصحة، وهي أهم ثلاثة قطاعات اقتصادية واجتماعية على تماس يومي مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، إضافة إلى إمكانية تنفيذ إصلاحات هيكلية بمرونة أكبر.
وبين قندح، أن تحسين شروط الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الديون، ما يزيد من حجم الدين العام على المدى الطويل، الأمر الذي يتطلب تعزيز القطاعات الإنتاجية غير التقليدية مثل، التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة لضمان نمو اقتصادي مستدام ومواصلة الحكومات المتعاقبة للإصلاحات المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتقليل الاعتماد على الديون، وتوجيه السياسات نحو دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتجنب الاعتماد المفرط على الديون وإدراتها بفاعلية من خلال الاستفادة من تكاليف تمويل أقل وزيادة في الاستثمارات.
بدوره، أكد أستاذ المالية في كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة، أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يعد تحولا ايجابيا، ورافعا مهما للاقتصاد الأردني، وإشارة إلى زيادة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يعكس استقرارا ‏ماليا أكبر.
وقال: "إن رفع التصنيف الائتماني من B+ الى BB- يشير ضمنيا إلى التحسن النسبي في درجة الجدارة الائتمانية والمخاطر المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد الأردني، الناتج عن التحسن النسبي في نسب النمو، والاستقرار السياسي، وملاءة الحكومة في سداد ‏الديون، ومتانة القطاع المصرفي‎ خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من التباطؤ الاقتصادي، وتعرقل سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية.
وبالحديث عن المخاطر، فمستوى مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة ضمن BB- تكون مخاطرها أقل نسبيا من مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة B+، ما يعني أن الوضع المالي للدولة المصنفة BB- أفضل ماليا، وأكثرا استقرارا، ولديها قدرة معقولة على السداد، مع وجود بعض المخاطر، الأمر الذي يسهل الوصول الى الأسواق المالية والعالمية، ويحسن من شروط التمويل الدولي والحصول على قروض بشروط أفضل من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويسهل الحصول على مساعدات، ويجذب المستثمرين المضاربين الأقل تحملا للمخاطر والباحثين عن عوائد مرتفعة نسبيا، ما يزيد من قدرة الدولة على تمويل نفقاتها الرأسمالية بتكلفة أقل مقارنة مع التكاليف السابقة الأكثر عندما كان تصنيفها الائتماني أقل، بحسب الغرايبة.
وأشار الغرابية إلى أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني يشير إلى وجود سياسات مالية مسؤولة وقادرة على التحكم في عجز الميزانية ومستوى الدين العام، وقادرة على دفع رواتب القطاع العام من دون ضغوط مالية كبيرة، إضافة إلى وجود سياسات نقدية متوازنة تؤكد متانة القطاع المصرفي الأردني، كما أنه سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس أموال إضافية من جهة، ويزيد من سيولة السوق الأردني بسبب تعزيز قدرة الشركات المحلية على الاقتراض بشروط أفضل من الجهة الأخرى، كما أنه يلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتعزيز استقرار الدينار الأردني من خلال زيادة الثقة في الاقتصاد.
وأوضح الغرايبة أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني، سيساعد على المدى البعيد في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة النمو، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستويات المعيشة، وتقليل البطالة، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز"، يعتبر ثمرة جهود مميزة على مستوى السياسات النقدية والمالية للمملكة.
وقال المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن هذا التصنيف يدعم أداء الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الضاغطة جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتي أثرت على مجمل دول المنطقة".
وأضاف، "نتطلع نحن كقطاع صناعي إلى الاستفادة من هذا التصنيف في تعزيز الصناعة ودورها"، مبينا أن جزءا من هذا الإنجاز يعزى إلى قوة الصادرات الصناعية التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يسهم في خفض العجز بالميزان
التجاري. -(بترا - رائف الشياب)

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