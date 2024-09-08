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قطاعات تجارية وخدمية تنتعش عشية الانتخابات

9/8/2024 3:15:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- عشية انتخابات مجلس النواب الأردني العشرين واشتداد المنافسة بين المترشحين تشهد عددا من القطاعات التجارية والخدمية في مختلف محافظات الأردن تزايدا في نشاطها التجاري المرتبط بموسم الانتخابات.
وبحسب عاملين في عدد من هذه القطاعات التجارية، تركز الطلب في قطاعات الطعام والشراب، والألبسة، وتجهيزات المناسبات وخدمات الضيافة، إضافة إلى قطاع الدعاية والإعلان، إلى جانب قطاع النقل والمركبات.
ويتوجه نحو 5 ملايين ناخب وناخبة يوم غد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في الخامس من الشهر الماضي.
وتوقع عاملون في قطاعات مختلفة أن تستمر وتيرة الحركة التجارية بالارتفاع في قطاع المطاعم والحلويات وتجيهزات المناسبات والضيافة، إلى بعد إعلان نتائج الانتخابات، وانتهاء مهرجانات الاحتفالات المتوقعة.
ولفت العاملون إلى أنه على الرغم من تزايد النشاط التجاري المرتبط بموسم الانتخابات، إلا أنه جاء أقل من مستوى التوقعات، مقارنة بحجم المواسم الانتخابية السابقة، نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت على تأخر انطلاق الحملات الانتخابية وانخراط المواطنين بالعملية الانتخابية.
وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي: "إن وتيرة النشاط التجاري لقطاعات عدة، في السوق المحلي تزايدت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة نتيجة اقتراب موعد الانتخابات النيابية".
وأوضح الرفاعي أن الطلب تركز في مجموعة من القطاعات أبرزها قطاع الطعام والشراب، الدعاية والإعلان، تجهيزات المناسبات والألبسة.
ولفت الرفاعي إلى أن هناك نشاطا كبيرا في قطاع النقل والمركبات، إذ تزايدت معدلات الحجوزات في القطاع استعدادا ليوم الانتخابات.
وتوقع الرفاعي أن يستمر النشاط التجاري المرتفع في قطاعات الطعام والشراب وتجهيزات المناسبات التي يرتبط نشاطها بالمقار الانتخابية إلى بعد إعلان نتائج الانتخابات، إلى نحو 3 أيام خاصة مع مهرجانات الاحتفالات المتوقعة للمرشحين.
وأشار الرفاعي إلى أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة، أثرت على موعد انطلاق الحملات الانتخابية وانخراط المواطنين فيها، الأمر الذي ساهم في انخفاض النشاط التجاري المرتبط بالعملية الانتخابية للموسم الحالي، قياسا مع المواسم السابقة الذي كانت تعرف فيها بعض القطاعات ازدهارا حقيقيا ولاسيما، قطاع المطاعم والحلويات وخدمات الضيافة.
وأضاف الرفاعي أن النشاط المرتبط بالموسم الانتخابي يتركز بصورة ملموسة وواضحة في قطاعات عدة، منها قطاع خدمات الضيافة الذي يشهد إقبالا كبيرا للغاية، إضافة إلى قطاع الدعاية والإعلان الذي سجل طلبا هائلا على خدماته، إلى جانب الطلب على قطاع المطاعم والحلويات.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، ارتفاع الطلب بصورة ملموسة على عدد من منتجات الألبسة من قبل الحملات الانتخابية، وتتمل هذه المنتجات في "القبعات"، و"التي شيرت"، "الستر"، موضحا أن أغلب الحملات الإعلامية تطلب هذه الألبسة بكميات كبيرة خاصة وأن أسعارها مقبولة لقلة جودتها، إذ عادة ما تستخدم لمرة أو مرتين.
ولفت القادري إلى أن موسم الانتخابات حرك العمل في العديد من معامل ومصانع الألبسة والمحيكات المحلية، التي سعت إلى تغطية احتياجات الحملات الانتخابية من الألبسة.
وأشار القادري إلى أن تحسن الطلب المرتبط في الانتخابات داخل قطاع الألبسة يحرك قطاعات أخرى رديفة كقطاع المكتبات والطباعة وغيرها، لافتا إلى أن الموسم الانتخابي يشكل متنفسا حقيقيا لكثير من القطاعات الاقتصادية، إلا أنه في الموسم الحالين لم يكن عند مستوى توقعات القطاعات المختلفة، مقارنة مع المواسم الانتخابية الماضية.
من جانبه، أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات عمر عواد، وجود تحسن في الطلب داخل القطاع خلال الأيام الأخيرة مدفوعة بطلب الحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن الطلب خلال الموسم الانتخابي الحالي، أقل من مستوياتها المعتادة في المواسم الانتخابية الماضية.
وتوقع عواد أن يرتفع الطلب لدى محلات الحلويات، بعد إعلان نتائج الانتخابات، لافتا إلى أن الموسم الانتخابي بشكل عام، كان مخيبا لآمال العاملين في القطاع، حيث إن مستويات الطلب جاءت أقل من المتوقع.

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