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ارتفاع كلف مدخلات أنظمة المتجددة يضعف تنافسية القطاع

9/8/2024 3:15:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- أكد خبراء أن التصنيع المحلي لمدخلات إنتاج صناعة أنظمة الطاقة المتجددة محليا يعاني من كلف كبيرة تحول دون قدرة القطاع على المنافسة مع السلع المستوردة.
وبين هؤلاء أن هنالك أهمية كبرى لخفض هذه الكلف وتأهيل الكوادر القائمة على هذه الصناعات.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة" يوفر نوعا من المنافسة العادلة بين المصنع المحلي والمنتج المستورد.
عميدالكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة قال "إن الصناعة المحلية ومنها إنتاج مدخلات إنتاج صناعة أنظمة الطاقة المتجددة يواجه ارتفاعا كبيرة في الكلف التشغيلية، وبالتالي فإن منتجاتها ستكون بأسعار مرتفعة ما يقلل من منافستها للسلع ذاتها المستوردة من دول أخرى.
وبين أن دولا تنتج مثل هذه المدخلات تدعم الصناعة من خلال تزويدها بطاقة بأسعار مخفضة وتقديم حوافز جمركية وضريبية للمصنعين.
ولفت السلايمة إلى عدم وجود كوادر فنية متخصصة في مثل هذا النوع من السلع أو عدم إطلاع القائمين على تطبيق الإعفاءات يؤدي إلى عدم شمول كل الأجزاء اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة ، خصوصا وأن عددا من الأجزاء يستخدم في أكثر من صناعة سواء صناعة الطاقة المتجددة أو غيرها، بالتالي لايؤخد في كثير من الحالات بعين الاعتبار أنها جزء من صناعة الطاقة المتجددة ما يحرمها من تطبيق إعفاءات النظام عليها.
الخبير والمستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة قال " إن القانون الجديد يعزز من تنافسية الصناعة المحلية بتخفيض تكاليف الطاقة، مما يمكن المصانع من تقديم منتجات بأسعار أفضل، إلا أن معيقات مثل البنية التحتية، التمويل، والإجراءات قد تحد من الفوائد الكاملة لهذا القانون".
وأضاف بلاسمة أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب جهودا متكاملة لتحسين البنية التحتية، توفير التمويل، دعم الابتكار، وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن القانون يتيح للقطاع الصناعي (الصغير والمتوسط) تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من استهلاكهم السنوي للطاقة، بدون دفع رسوم خدمات الشبكة، وهذا يعني تخفيضا كبيرا في تكاليف الطاقة، وهو أمر مهم للقطاع الصناعي، الذي يعتبر استهلاك الطاقة فيه عاليا، إذ إن تخفيض تكاليف الطاقة يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية، حيث يمكن للمصانع بيع المنتجات بتكلفة أقل، مع الحفاظ على هوامش الربح، مما يمكنها من المنافسة بفعالية أكبر ضد المنتجات المستوردة.
وبين أن تخفيض تكاليف التشغيل، وبالأخص الطاقة، يجعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية من ناحية السعر مقارنة بالمستورد، إلا أنه ورغم أن القانون الجديد يقلل التكاليف، إلا أنه لا يؤثر مباشرة على الجودة، لأن الجودة تعتمد على التقنيات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى الابتكار والكفاءة في التصنيع إذا استُثمرت وفورات الطاقة في تحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، يمكن أن يتحسن مستوى الجودة أيضا.
وقال "إن كثيرا من المنشآت الصناعية قد تكون غير جاهزة لتبني تقنيات الطاقة المتجددة، مثل البنية التحتية الخاصة بالطاقة الشمسية أو تخزين الطاقة، مما يعيق الاستفادة القصوى من القانون الجديد، كما أن تكلفة تركيب أنظمة الطاقة المتجددة ما زالت عالية، وقد يواجه الصناعيون صعوبة في تأمين التمويل الكافي لتركيب هذه الأنظمة رغم الإعفاءات الجمركية والضريبية، إلا أن تكلفة الاستثمارات الأولية ما زالت تشكل تحديا".
مستثمر في القطاع فضل عدم كشف هويته أكد أن الأهم من التركيز على الاستثمار في هذه الصناعات بتدريب وتأهيل الكوادر المحلية قبل العمل على تطوير الصناعة نفسها.
وبين أن ذلك من أهم الأمور التي تقوي هذه الصناعات محليا وتجعل تنافسيتها أقوى، أي تطوير الأسس التي تقوم عليها الصناعات الحديثة من حيث العلم والإبتكار، واستخدامات الطاقة الخضراء، ومراعاة البيئة في جميع خطوات التصنيع، وأيضا الصحة والسلامة في المنشآت الصناعية.
النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعد نشره في الجريدة الرسمية شمل إعفاء نظم تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في الأردن ومنظمات الشحن المرتبطة بها، إضافة الى إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP) وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.
وأبقى النظام الجيد على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية والإنفيرترات (محولات العكس) واللواقط الشمسية والأنابيب لتسخين المياه مباشرة، دون عرضها على لجنة الإعفاءات، بالإضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية ونظم طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء ومدخلاتها.
وأطلقت الوزارة العام الماضي منصة مخصصة لمنح الموافقات على إعفاء أنظمة ومدخلات الطاقة المتجددة ومدخلات ونظم ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.

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