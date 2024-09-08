غرب آسيا يؤهل الناشئين لنصف نهائي بدلا من العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أصدر اتحاد غرب آسيا قرارا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما لنصف نهائي البطولة المقامة في الأردن حاليا.
واعتبر اتحاد غرب آسيا المنتخب العراقي خاسرا أمام المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون مقابل، نظرا لمخالفة المنتخب العراقي تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط، بموجب الفحص الطبي الذي ثبت عدم أهلية لاعبه أحمد علي.
وأصبح رصيد المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على لبنان بهدف نظيف، على أن يتم تحديد منافسه في نصف النهائي الذي تأهل له كل من السعودية، فلسطين وسورية.
وكان المنتخب الوطني قد خسر من المنتخب العراقي بهدفين لهدف أمس الجمعة.
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