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غرب آسيا يؤهل الناشئين لنصف نهائي بدلا من العراق

9/8/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أصدر اتحاد غرب آسيا قرارا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما لنصف نهائي البطولة المقامة في الأردن حاليا.

واعتبر اتحاد غرب آسيا المنتخب العراقي خاسرا أمام المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون مقابل، نظرا لمخالفة المنتخب العراقي تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط، بموجب الفحص الطبي الذي ثبت عدم أهلية لاعبه أحمد علي.

وأصبح رصيد المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على لبنان بهدف نظيف، على أن يتم تحديد منافسه في نصف النهائي الذي تأهل له كل من السعودية، فلسطين وسورية.

وكان المنتخب الوطني قد خسر من المنتخب العراقي بهدفين لهدف أمس الجمعة.

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