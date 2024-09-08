الأردنية لرياضة السيارات تعلن انطلاق باها الأردن العالمي في تشرين الثاني المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعلنت الأردنية لرياضة السيارات
عن تفاصيل باها الأردن، الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات
الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم
لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها،
والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها،
وباها الأردن المحلي.
وتنطلق منافسات الباها في العقبة بالفترة من
14- 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتم يوم الخميس 5 أيلول (سبتمبر) الحالي فتح
باب التسجيل للمشاركين في الباها، وسيغلق يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني (نوفمبر)
المقبل.
وتم تحديد منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة مقرا
لباها الأردن، وستكون البداية والنهاية في ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة .
ويعود باها الأردن الحدث الفريد والأول لسباقات
الطرق إلى الروزنامة الدولية، بعد غياب لمدة عام واحد، وستمر مراحله مرة أخرى على
التضاريس الصحراوية المذهلة في وادي رم الشهير عالميا في جنوب الأردن.
وسيخوض المتنافسون المشاركون في الباها، مسافة
566.46 كم، على مرحلتين في مسار يبلغ طوله 775.31 كم، تم تحديدها من قبل مسؤولي
باها الأردن تحت إشراف رئيس اللجنة المنظمة زيد بلقز، ومسؤول المضمار خالد زكريا،
ونائبه لؤي مرعي وفريقهم المنظم ذو الخبرة الكبيرة، اضافة لمسؤول المضار فيم -
باها، عمر زعرو ر .
ووفقا للتعليمات التكميلية لباها الأردن سيتم
يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إجراء عملية الفحص في منطقة
الصيانة العقبة والتدقيق الإداري في المقر الرئيسي للرالي.
وستبدأ بعد ذلك المرحلة التمهيدية التي يبلغ
طولها 3 كم، لتحديد الانطلاق للمرحلة الافتتاحية بعد ظهر يوم الخميس 14 تشرين
الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي ينطلق فيها أولا المشاركون في فيم – باها.
ومن المقرر أن يخوض المشاركون الجمعة 15 تشرين
الثاني (نوفمبر) المقبل مرحلة صعبة تبلغ 349.14 كم عبر وادي رم ، وهي مقسمة إلى
قسمين الأول بطول 243.00 كم والثاني بطول 106.14 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون مرحلة
الديسي يوم السبت 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ويبلغ طولها ل 214.32 كم.
ومن ثم سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين
عند الساعة الخامسة مساء في ساحة الثورة العربية، وبعدها يعقد عند الساعة السادسة
مساء المؤتمر الصحافي.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لباها الأردن زيد
بلقز: "يسعدنا أن نعود مرة أخرى إلى الرزنامة الدولية لرياضة السيارات (فيا)
والدراجات النارية (فيم) هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة تنظيم سباقات الكروس
كاونتري العالمية في الأردن".
واضاف:" تتمتع منطقة جنوب الأردن بأروع
التضاريس على هذا الكوكب، وسيكون بمقدور منافسينا الاستمتاع وتقدير جمال هذه
المنطقة. نواصل تعديل وإدخال تحسينات على جولتنا من كأس العالم للراليات الكروس
كانتري القصيرة – فيا - باها، وكأس بطولة العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات
رباعية الدفع "كوادز" - فيم - باها، وأنا متأكد من أن المنافسين الذين
يأتون إلى هنا لأول مرة يشعرون بالذهول من بعض المناظر التي نستخدمها في الباها،
والتي تم فيها بشكل متكرر تصوير العديد من أفلام هوليوود المشهورة كالمريخي وعلاء
الدين وحرب النجوم وديون".
وبعد الغاء باها الأردن 2023، أصبح السائق
السعودي صالح السيف هو المدافع عن لقب باها الأردن، وكان قد فاز العام 2022 باللقب
الى جانب ملاحه الروسي إيجور أوخوتنيكوف على متن سيارة نموذجية خفيفة الوزن (كان
ام مارفيك اكس 3)، كما فاز السائق الكويتي مشاري وملاحه الفرنسي فرانسوا غازاليت
على متن ( كام إم مارفيك إكس ار اس) بلقب فئة تي 4.
كما فاز الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب
باها الأردن لفئة الدراجات النارية محققا فوزه الثالث على التوالي على متن دراجته
النارية كاي تي ام 450، وفاز الدراج السعودي عبد المجيد الخليفي بفئة الدراجات
الرباعية للمرة الأولى على متن دراجة ياماها رابتور.
MENAFN08092024000072011014ID1108649596