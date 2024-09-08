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الأردنية لرياضة السيارات تعلن انطلاق باها الأردن العالمي في تشرين الثاني المقبل

9/8/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن تفاصيل باها الأردن، الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن المحلي.

وتنطلق منافسات الباها في العقبة بالفترة من 14- 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتم يوم الخميس 5 أيلول (سبتمبر) الحالي فتح باب التسجيل للمشاركين في الباها، وسيغلق يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتم تحديد منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة مقرا لباها الأردن، وستكون البداية والنهاية في ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة .

ويعود باها الأردن الحدث الفريد والأول لسباقات الطرق إلى الروزنامة الدولية، بعد غياب لمدة عام واحد، وستمر مراحله مرة أخرى على التضاريس الصحراوية المذهلة في وادي رم الشهير عالميا في جنوب الأردن.

وسيخوض المتنافسون المشاركون في الباها، مسافة 566.46 كم، على مرحلتين في مسار يبلغ طوله 775.31 كم، تم تحديدها من قبل مسؤولي باها الأردن تحت إشراف رئيس اللجنة المنظمة زيد بلقز، ومسؤول المضمار خالد زكريا، ونائبه لؤي مرعي وفريقهم المنظم ذو الخبرة الكبيرة، اضافة لمسؤول المضار فيم - باها، عمر زعرو ر .

ووفقا للتعليمات التكميلية لباها الأردن سيتم يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إجراء عملية الفحص في منطقة الصيانة العقبة والتدقيق الإداري في المقر الرئيسي للرالي.

وستبدأ بعد ذلك المرحلة التمهيدية التي يبلغ طولها 3 كم، لتحديد الانطلاق للمرحلة الافتتاحية بعد ظهر يوم الخميس 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي ينطلق فيها أولا المشاركون في فيم – باها.

ومن المقرر أن يخوض المشاركون الجمعة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مرحلة صعبة تبلغ 349.14 كم عبر وادي رم ، وهي مقسمة إلى قسمين الأول بطول 243.00 كم والثاني بطول 106.14 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون مرحلة الديسي يوم السبت 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ويبلغ طولها ل 214.32 كم.

ومن ثم سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين عند الساعة الخامسة مساء في ساحة الثورة العربية، وبعدها يعقد عند الساعة السادسة مساء المؤتمر الصحافي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لباها الأردن زيد بلقز: "يسعدنا أن نعود مرة أخرى إلى الرزنامة الدولية لرياضة السيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة تنظيم سباقات الكروس كاونتري العالمية في الأردن".

واضاف:" تتمتع منطقة جنوب الأردن بأروع التضاريس على هذا الكوكب، وسيكون بمقدور منافسينا الاستمتاع وتقدير جمال هذه المنطقة. نواصل تعديل وإدخال تحسينات على جولتنا من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا - باها، وكأس بطولة العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" - فيم - باها، وأنا متأكد من أن المنافسين الذين يأتون إلى هنا لأول مرة يشعرون بالذهول من بعض المناظر التي نستخدمها في الباها، والتي تم فيها بشكل متكرر تصوير العديد من أفلام هوليوود المشهورة كالمريخي وعلاء الدين وحرب النجوم وديون".

وبعد الغاء باها الأردن 2023، أصبح السائق السعودي صالح السيف هو المدافع عن لقب باها الأردن، وكان قد فاز العام 2022 باللقب الى جانب ملاحه الروسي إيجور أوخوتنيكوف على متن سيارة نموذجية خفيفة الوزن (كان ام مارفيك اكس 3)، كما فاز السائق الكويتي مشاري وملاحه الفرنسي فرانسوا غازاليت على متن ( كام إم مارفيك إكس ار اس) بلقب فئة تي 4.

كما فاز الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب باها الأردن لفئة الدراجات النارية محققا فوزه الثالث على التوالي على متن دراجته النارية كاي تي ام 450، وفاز الدراج السعودي عبد المجيد الخليفي بفئة الدراجات الرباعية للمرة الأولى على متن دراجة ياماها رابتور.

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