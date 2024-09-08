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منتخب الناشئين يخسر أمام كوريا الجنوبية في يد آسيا

9/8/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد أمام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 19-28 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية الـ 10 لمنتخبات الناشئين، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في مصر صيف العام المقبل.
وتقدم المنتخب الوطني طيلة الشوط الأول بفارق هدفين قبل أن يستعيد الفريق الكوري قوته، يبدأ بفرض سيطرته على أجواء المباراة، وينهي الشوط الأول لمصلحته 13-11، في الوقت الذي نجح فيه في توسيع فارق الأهداف في الشوط الثاني وسط محاولات لم تتوقف من جانب المنتخب الوطني، وتألق حارس المرمى تامر الظواهرة الذي استحق جائزة رجل المباراة.
ويخضع المنتخب الوطني اليوم وغدا إلى الراحة، ثم يواجه نظيره المنتخب الإيراني يوم الأربعاء المقبل في ختام لقاءاته بالدور ربع النهائي.
ويتأهل إلى الدور قبل النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى تأهلهما مباشرة إلى بطولة العالم المقبلة، فيما يلعب الفريقان الحاصلان على المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المركز الخامس، والذي يؤهله إلى بطولة العالم أيضا.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني، الذي يقوده المدير الفني مهند المنسي، ومساعده صدام أبو رمان، تضم كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامة محمد، فريد طبيلة.

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