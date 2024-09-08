منتخب الناشئين يخسر أمام كوريا الجنوبية في يد آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد أمام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 19-28 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية الـ 10 لمنتخبات الناشئين، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في مصر صيف العام المقبل.
وتقدم المنتخب الوطني طيلة الشوط الأول بفارق هدفين قبل أن يستعيد الفريق الكوري قوته، يبدأ بفرض سيطرته على أجواء المباراة، وينهي الشوط الأول لمصلحته 13-11، في الوقت الذي نجح فيه في توسيع فارق الأهداف في الشوط الثاني وسط محاولات لم تتوقف من جانب المنتخب الوطني، وتألق حارس المرمى تامر الظواهرة الذي استحق جائزة رجل المباراة.
ويخضع المنتخب الوطني اليوم وغدا إلى الراحة، ثم يواجه نظيره المنتخب الإيراني يوم الأربعاء المقبل في ختام لقاءاته بالدور ربع النهائي.
ويتأهل إلى الدور قبل النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى تأهلهما مباشرة إلى بطولة العالم المقبلة، فيما يلعب الفريقان الحاصلان على المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المركز الخامس، والذي يؤهله إلى بطولة العالم أيضا.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني، الذي يقوده المدير الفني مهند المنسي، ومساعده صدام أبو رمان، تضم كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامة محمد، فريد طبيلة.
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