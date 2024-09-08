صقور الناشئين يخسر أمام أستراليا وينافس الصين على برونزية سلة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان- تعرض المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة إلى خسارة قاسية أمام نظيره المنتخب الأسترالي بنتيجة 42-94 (النصف الأول 26-57)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب ضمن الدور نصف النهائي من بطولة آسيا.
ويلتقي صقور الناشئين نظيره المنتخب الصيني عند الساعة 4:30 من مساء اليوم في نفس الصالة، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث“الميدالية البرونزية”، فيما تتنافس نيوزيلندا وأستراليا على اللقب في اللقاء النهائي الذي يجمعهما الساعة 7:30 مساء.
وتشهد صالة الأمير حمزة أيضا مباريات، اليابان والهند الساعة 11:30 صباحا في دور تحديد المركزين السابع والثامن، على أن تلتقي كوريا الجنوبية وإيران الساعة 2 مساء بدور تحديد المركزين الخامس والسادس.
وفي المباريات الترتيبية، تغلبت إيران على الهند (73-59) وكوريا الجنوبية على اليابان (74-70)، فيما تأهلت نيوزيلندا إلى النهائي بفوزها على الصين (86-71).
وفي التفاصيل الفنية للمباراة، واصل المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي، روحي الكيلاني وعمر حجازي وعمر سلمان وسيف الدين صالح وهادي الشامي، فيما اعتمد مدرب أستراليا روبرت ماكينلاي على الخماسي الأساسي، جاكوب فوربي وبروغان ولوكي فينيل وايميت ادير وجاك بورن.
واستهل الشامي التسجيل للمنتخب الوطني من المسافة البعيدة ردا على سلة فوربي من اختراق هجومي مع انطلاقة الفترة الأولى، ليسجل فينيك وادير سلات متنوعة منحت أستراليا- المصنفة الرابعة عالميا والأولى آسيويا- أفضلية التقدم في الفترة الأولى (32-16).
وتواصلت أفضلية أستراليا في الفترة الثانية، رغم القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني مع تطبيق الجهاز التدريبي مبدأ المداورة بالاعتماد على عبدالله شتات وحسين عبابنة والطيب قاسم وحمزة شعبان، لكن خبرات“الكنغر الأسترالي” وتنوع خياراته في التسجيل منحاه أفضلية التقدم في النصف الأول (57-26) بعدما حسم الفترة الثانية (25-10).
وجاءت الفترة الثالثة ضعيفة على المستوى الهجومي من جانب لاعبي الفريقين، والتي حسمتها أستراليا (12-11)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي واصل فيها“الكنغر” عنفوانه بالتسجيل ليحسم الفترة (25-5) ويفوز في النتيجة النهائية للمباراة (94-42).
وبرز لوكي فينيل في اللقاء من جانب لاعبي أستراليا بتسجيله 24 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة وبلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان هادي الشامي اللاعب الأعلى فاعلية من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 8 نقاط و6 متابعات و2 بلوك شوت بفاعلية 13.
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