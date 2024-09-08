Sunday, 08 September 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صقور الناشئين يخسر أمام أستراليا وينافس الصين على برونزية سلة آسيا

9/8/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- تعرض المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة إلى خسارة قاسية أمام نظيره المنتخب الأسترالي بنتيجة 42-94 (النصف الأول 26-57)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب ضمن الدور نصف النهائي من بطولة آسيا.
ويلتقي صقور الناشئين نظيره المنتخب الصيني عند الساعة 4:30 من مساء اليوم في نفس الصالة، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث“الميدالية البرونزية”، فيما تتنافس نيوزيلندا وأستراليا على اللقب في اللقاء النهائي الذي يجمعهما الساعة 7:30 مساء.
وتشهد صالة الأمير حمزة أيضا مباريات، اليابان والهند الساعة 11:30 صباحا في دور تحديد المركزين السابع والثامن، على أن تلتقي كوريا الجنوبية وإيران الساعة 2 مساء بدور تحديد المركزين الخامس والسادس.
وفي المباريات الترتيبية، تغلبت إيران على الهند (73-59) وكوريا الجنوبية على اليابان (74-70)، فيما تأهلت نيوزيلندا إلى النهائي بفوزها على الصين (86-71).
وفي التفاصيل الفنية للمباراة، واصل المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي، روحي الكيلاني وعمر حجازي وعمر سلمان وسيف الدين صالح وهادي الشامي، فيما اعتمد مدرب أستراليا روبرت ماكينلاي على الخماسي الأساسي، جاكوب فوربي وبروغان ولوكي فينيل وايميت ادير وجاك بورن.
واستهل الشامي التسجيل للمنتخب الوطني من المسافة البعيدة ردا على سلة فوربي من اختراق هجومي مع انطلاقة الفترة الأولى، ليسجل فينيك وادير سلات متنوعة منحت أستراليا- المصنفة الرابعة عالميا والأولى آسيويا- أفضلية التقدم في الفترة الأولى (32-16).
وتواصلت أفضلية أستراليا في الفترة الثانية، رغم القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني مع تطبيق الجهاز التدريبي مبدأ المداورة بالاعتماد على عبدالله شتات وحسين عبابنة والطيب قاسم وحمزة شعبان، لكن خبرات“الكنغر الأسترالي” وتنوع خياراته في التسجيل منحاه أفضلية التقدم في النصف الأول (57-26) بعدما حسم الفترة الثانية (25-10).
وجاءت الفترة الثالثة ضعيفة على المستوى الهجومي من جانب لاعبي الفريقين، والتي حسمتها أستراليا (12-11)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي واصل فيها“الكنغر” عنفوانه بالتسجيل ليحسم الفترة (25-5) ويفوز في النتيجة النهائية للمباراة (94-42).
وبرز لوكي فينيل في اللقاء من جانب لاعبي أستراليا بتسجيله 24 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة وبلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان هادي الشامي اللاعب الأعلى فاعلية من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 8 نقاط و6 متابعات و2 بلوك شوت بفاعلية 13.

MENAFN08092024000072011014ID1108649593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث