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النشامى يتخلص من آثار التعادل أمام الكويت قبل لقاء فلسطين غدا

9/8/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقبة العبادي كوالالمبور - يضع المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الإثنين آخر لمساته على تحضيراته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت الأردن لحساب الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي خلال التدريب الذي سيقام على ستاد كلفا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تقام المباراة، إلى تثبيت خياراته البشرية والتكتيكية بغرض الظهور بالشكل الذي سيتيح له تحقيق نتيجة إيجابية أمام فلسطين وتعويض التعادل 1-1 مع الكويت في الجولة الأولى من التصفيات.
وقبل تدريب اليوم، أجرى“النشامى” أمس وحدة تدريبية على ملعب جامعة ملايا بمشاركة كافة اللاعبين الـ25 الذي تضمهم التشكيلة المستثنى منها موسى التعمري بسبب عدم توجهه برفقة المنتخب إلى ماليزيا للإصابة التي كان تعرض لها أمام الكويت.
وأقيم التدريب وسط أجواء أظهرت أن“النشامى” تخلصوا من آثار التعادل مع الكويت الذي خالف الطموحات والتوقعات، ما يؤشر أيضا إلى مساعي اللاعبين الجادة للعودة إلى عمان بثلاث نقاط تعزز من موقعه على ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب العراقي برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الأردن والكويت وفلسطين وكوريا الجنوبية وأخيراً عمان بدون نقاط.
وكانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز العراق على عمان 1-0، وتعادل الأردن والكويت 1-1، تعادل كوريا الجنوبية وفلسطين 0-0.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات يتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
وركز سلامي خلال التمرين على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى مطالعة أوراق منتخب فلسطين، وطالب اللاعبين باستغلال الفرص المتاحة ومحاولة تسجيل هدف مبكر.
ويمتلك سلامي عدة خيارات للتشكيلة القادرة على العودة بنقاط المباراة بوجود كافة اللاعبين وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
من جانبه، يواصل المنتخب الفلسطيني تدريباته بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية إضافية للتعادل المميز مع كوريا الجنوبية بالجولة الأولى للتقدم بموقعه على سلم ترتيب المجموعة.
وتضم قائمة الفريق كلا من رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي.
على الصعيد الإداري، سيعقد اليوم الاجتماع الفني والتنسيقي للمباراة وكذلك المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين المغربي جمال سلامي والتونسي مكرم ديوب للحديث عن الأمور الفنية للمباراة.

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