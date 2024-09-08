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بلومبيرغ تكشف حجم ثروة سيلينا غوميز

9/8/2024 3:14:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير لوكالة "بلومبير " الأميركية، أن نجمة الغناء والتمثيل سيلينا غوميز، أصبحت مليارديرة، إذ تبلغ قيمة ثروتها نحو 1.3 مليار دولار، والفضل في ذلك لا يعود لكونها فنانة شهيرة فقط، بل أيضًا إلى شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها.


وأوضحت الوكالة أن الشابة صاحبة الـ32 عاما، والتي بدأت حياتها كمغنية وممثلة في سن صغيرة، صنعت علامتها التجارية الخاصة في مجال التجميل، وأصبحت من بين أصغر النساء اللواتي صنعن بأنفسهن ثروة تتجاوز المليار دولار.


وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه عكس صديقتها المقربة، المغنية تايلور سويفت، التي أصبحت مليارديرة بفضل الموسيقى والجولات الغنائية فقط، جمعت غوميز ثروتها من الموسيقى والتمثيل ومجموعة مختلفة من الأعمال التجارية، التي منحتها مئات الملايين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.


وبسبب شعبيتها الكبيرة، تعد ثالث أكثر شخص متابعة على إنستغرام، بعد أيقونتي كرة القدم كريستيانو رونالدو (638 مليونا) وليونيل ميسي (504 ملايين)، ثم تأتي غوميز (424 مليونا)، مما يساعدها في الحصول على إعلانات ضخمة بلغت نحو 30 مليون دولار مع شركة "بوما"، و10 ملايين دولار مع شركة "كوتش".


هذا العدد الضخم من المتابعين ساعد أيضًا في تعزيز علامتها التجارية الخاصة "رير بيوتي" (Rare Beauty)، التي أسستها عام 2019، لتنافس بها عمالقة مثل ريانا وعائلة كاردشيان في مجال التجميل.


وأشار تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن غوميز تواصلت مع بعض المستثمرين للحصول على ما قيمته 2 مليار دولار مقابل بيع شركتها.- وكالات

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