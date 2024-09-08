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الطراونة رئيساً لجمعية الرعاية التنفسية الأردنية والدويري نائباً للرئيس وخريس امينا للسر

9/8/2024 3:14:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الرعاية التنفسية الاردنية الدكتور محمد حسن الطراونة رئيساً للجمعية كما اختارت نزيه الدويري نائبا للرئيس والدكتور عمر خريس أميناً لسر الجمعية.


وتهدف الجمعية لتطوير المجال العلمي والعملي لتخصص الرعاية التنفسية ومساندة التطوير المهني للممارسين الصحيين والمهتمين بالتخصص.


وتعنى الجمعية التي يشمل نطاق اعمالها المملكة الاردنية الهاشمية بكافة مدنها وقراها واريافها وبواديها ومخيماتها بالمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين وزيادة التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع وخصوصاً في مجال الامراض التنفسية المزمنة وبرامج الاقلاع عن التدخين وتدريب وتأهيل الكوادر في المجال الصحي وخصوصا في برامج الرعاية التنفسية.


وحول رؤيتة الجمعية قال رئيس الجمعية الدكتور الطراونة نسعى لأن تكون الجمعية من ابرز الجمعيات العلمية الرائدة في مجالها على المستوى المحلي والإقليمي.


مشددا على ان رسالتها هي أن تساهم في تطوير الجانب العلمي والبحثي للرعاية التنفسية والتعليم المستمر للمتخصصين والممارسين الصحيين، وتساهم في خدمة المجتمع.


وشدد على ضرورة القيام بدور ريادي وبارز في تطوير مجال الرعاية التنفسية والبحث العلمي في التخصص وذلك بإقامة مؤتمرات ولقاءات علمية دورية يدعى لها خبراء المجال والباحثين من داخل وخارج المملكة لهدف التواصل العلمي ومشاركة المعلومات ورسم خطط المستقبل للتخصص.


كما أكد الطراونة على اهمية تطوير المجال العلمي لتخصص الرعاية التنفسية ومساندة التطوير المهني للممارسين الصحيين والمهتمين بالتخصص وتنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه.


ولفت الى ضرورة تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص اضافة الى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

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