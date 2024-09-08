الطراونة رئيساً لجمعية الرعاية التنفسية الأردنية والدويري نائباً للرئيس وخريس امينا للسر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الرعاية التنفسية الاردنية الدكتور محمد حسن الطراونة رئيساً للجمعية كما اختارت نزيه الدويري نائبا للرئيس والدكتور عمر خريس أميناً لسر الجمعية.
وتهدف الجمعية لتطوير المجال العلمي والعملي لتخصص الرعاية التنفسية ومساندة التطوير المهني للممارسين الصحيين والمهتمين بالتخصص.
وتعنى الجمعية التي يشمل نطاق اعمالها المملكة الاردنية الهاشمية بكافة مدنها وقراها واريافها وبواديها ومخيماتها بالمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين وزيادة التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع وخصوصاً في مجال الامراض التنفسية المزمنة وبرامج الاقلاع عن التدخين وتدريب وتأهيل الكوادر في المجال الصحي وخصوصا في برامج الرعاية التنفسية.
وحول رؤيتة الجمعية قال رئيس الجمعية الدكتور الطراونة نسعى لأن تكون الجمعية من ابرز الجمعيات العلمية الرائدة في مجالها على المستوى المحلي والإقليمي.
مشددا على ان رسالتها هي أن تساهم في تطوير الجانب العلمي والبحثي للرعاية التنفسية والتعليم المستمر للمتخصصين والممارسين الصحيين، وتساهم في خدمة المجتمع.
وشدد على ضرورة القيام بدور ريادي وبارز في تطوير مجال الرعاية التنفسية والبحث العلمي في التخصص وذلك بإقامة مؤتمرات ولقاءات علمية دورية يدعى لها خبراء المجال والباحثين من داخل وخارج المملكة لهدف التواصل العلمي ومشاركة المعلومات ورسم خطط المستقبل للتخصص.
كما أكد الطراونة على اهمية تطوير المجال العلمي لتخصص الرعاية التنفسية ومساندة التطوير المهني للممارسين الصحيين والمهتمين بالتخصص وتنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه.
ولفت الى ضرورة تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص اضافة الى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
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