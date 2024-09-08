رحيل التشكيلي حلمي التوني تاركا وراءه بصمات لن تمحى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- خيم الحزن على الوسط الثقافي والفني في مصر والوطن العربي برحيل الفنان
التشكيلي حلمي التوني عن عمر يناهز 90 عاما، وتم تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.
ونعاه وزير
الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، وقال: "إن الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة"، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وتابع البيان: رحل تاركًا بصمات لن تمحى على الساحة الفنية من خلال أعماله المتميزة، والتي أسهمت في إثراء الثقافة البصرية على مدار عقود، وقدم التعازي لأسرته وكل محبيه وتلامذته.
ونعاه وزير الثقافة السابق والفنان التشكيلي فاروق حسني عبر حسابه على "فيسبوك"، داعيا له بالرحمة والمغفرة، وكتب: "أنعى بمشاعر الحزن والأسى الفنان الكبير حلمي التوني الذي أثرى الحركة الفنية التشكيلية بإبداعاته المتميزة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان".
وكتب الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد على "فيسبوك": "ألف رحمة للفنان العظيم حلمي التوني. خالص العزاء للعائلة وللفن والفنانين والوطن".
وعبرت أميرة سيد مكاوي، عن حزنها لرحيله وقالت: "غاب الأستاذ الكبير حلمي التوني، من أعاظم وأكابر الفن التشكيلي المصري.
MENAFN08092024000072011014ID1108649585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.