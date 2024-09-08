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رحيل التشكيلي حلمي التوني تاركا وراءه بصمات لن تمحى

9/8/2024 3:14:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- خيم الحزن على الوسط الثقافي والفني في مصر والوطن العربي برحيل الفنان التشكيلي حلمي التوني عن عمر يناهز 90 عاما، وتم تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.
ونعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، وقال: "إن الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة"، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وتابع البيان: رحل تاركًا بصمات لن تمحى على الساحة الفنية من خلال أعماله المتميزة، والتي أسهمت في إثراء الثقافة البصرية على مدار عقود، وقدم التعازي لأسرته وكل محبيه وتلامذته.
ونعاه وزير الثقافة السابق والفنان التشكيلي فاروق حسني عبر حسابه على "فيسبوك"، داعيا له بالرحمة والمغفرة، وكتب: "أنعى بمشاعر الحزن والأسى الفنان الكبير حلمي التوني الذي أثرى الحركة الفنية التشكيلية بإبداعاته المتميزة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان".
وكتب الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد على "فيسبوك": "ألف رحمة للفنان العظيم حلمي التوني. خالص العزاء للعائلة وللفن والفنانين والوطن".
وعبرت أميرة سيد مكاوي، عن حزنها لرحيله وقالت: "غاب الأستاذ الكبير حلمي التوني، من أعاظم وأكابر الفن التشكيلي المصري.

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