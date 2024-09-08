الأمانة تتلف 766 كغم من اللحوم غير الصالحة



وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي إن الإتلافات كانت خلال حملة نفذتها فرق التفتيش في الدائرة استهدفت الملاحم في مختلف مناطق العاصمة حيث تبين من خلالها عدم صلاحية بعض اللحوم للاستهلاك البشري نتيجة انتهاء صلاحيتها ، لافتا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وأضاف أن فرق التفتيش في الدائرة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا للمتابعة والتحقق من سلامة الأغذية في المحال التجارية ومنها الملاحم للتأكد من سلامتها.

