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الأمانة تتلف 766 كغم من اللحوم غير الصالحة

9/8/2024 3:14:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أتلفت أمانة عمان الكبرى ومن خلال فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية خلال اليومين الماضيين 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري في العاصمة عمان .


وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي إن الإتلافات كانت خلال حملة نفذتها فرق التفتيش في الدائرة استهدفت الملاحم في مختلف مناطق العاصمة حيث تبين من خلالها عدم صلاحية بعض اللحوم للاستهلاك البشري نتيجة انتهاء صلاحيتها ، لافتا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.


وأضاف أن فرق التفتيش في الدائرة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا للمتابعة والتحقق من سلامة الأغذية في المحال التجارية ومنها الملاحم للتأكد من سلامتها.


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